СК Белоруссии возбудил дело против пловчихи Герасимени

Следственный комитет Белоруссии завел дело против спортсменки Александры Герасимени, основавшей оппозиционный фонд спортивной солидарности.

"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь", - цитрует "Р-Спорт" сообщение пресс-службы ведомства.


 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.04.2021, 23:20
    Гость: А то уехали, создают фонды

    Куда уехали?
    В заметке об "уехали " ни слова... вы уже по инерции%-)

  4. 02.04.2021, 20:56
    Гость: Stalker

    А где у правозащитников "историческая Родина" ? Это ведь не нация, народ или этническая группа. Это род деятельности, в которой, по сути, ничего плохого нет. Собрались люди помогать тем, кто в трудной ситуации оказался. Дело благое и не противоречащее морали.

  5. 02.04.2021, 20:52
    Гость: Stalker

    Вы статью внимательно читали ? Похоже, что нет. В ней ясно сказано, что фонд создан гражданаии Белоруссии. Какой же он тогда иностранный ? Для белорусов он как раз свой, родной,

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