СК Белоруссии возбудил дело против пловчихи Герасимени

А где у правозащитников "историческая Родина" ? Это ведь не нация, народ или этническая группа. Это род деятельности, в которой, по сути, ничего плохого нет. Собрались люди помогать тем, кто в трудной ситуации оказался. Дело благое и не противоречащее морали.