СК Белоруссии возбудил дело против пловчихи Герасимени
Следственный комитет Белоруссии завел дело против спортсменки Александры Герасимени, основавшей оппозиционный фонд спортивной солидарности.
"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь", - цитрует "Р-Спорт" сообщение пресс-службы ведомства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Батька должен запретить плавчихе посещать бассейн.
Куда уехали?
В заметке об "уехали " ни слова... вы уже по инерции%-)
Вырастили,воспитали,обучили...что же ты гадишь в руку кормящую,герасименя?
А где у правозащитников "историческая Родина" ? Это ведь не нация, народ или этническая группа. Это род деятельности, в которой, по сути, ничего плохого нет. Собрались люди помогать тем, кто в трудной ситуации оказался. Дело благое и не противоречащее морали.
Вы статью внимательно читали ? Похоже, что нет. В ней ясно сказано, что фонд создан гражданаии Белоруссии. Какой же он тогда иностранный ? Для белорусов он как раз свой, родной,