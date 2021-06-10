УЕФА обязал сборную Украины убрать политический лозунг с формы

13:41 10.06.2021

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать с формы сборной по футболу политический лозунг, пишет "Интерфакс".

В заявлении организации говорится, что сочетание двух лозунгов - "Слава Украине" и "Героям слава" - вышитых на форме, является "явно политическим по своей природе". В связи с этим, лозунг на внутренней стороне - "Героям слава" - футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке.

Что касается первой части лозунга, вышитом на внешней стороне формы, то, по мнению УЕФА, она рассматривается как "общая и неполитическая фраза общегосударственного значения", а потому она может быть использована на футболке национальной команды.

Напомним, что ранее УЕФА не имела претензий к оформлению формы сборной Украины по футболу.

Помимо означенных фраз, на игровой форме Украины изображен контур границ страны, который включает Крым, вышедший из состава Украины по итогам референдума 2014 года.