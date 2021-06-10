УЕФА обязал сборную Украины убрать политический лозунг с формы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать с формы сборной по футболу политический лозунг, пишет "Интерфакс".
В заявлении организации говорится, что сочетание двух лозунгов - "Слава Украине" и "Героям слава" - вышитых на форме, является "явно политическим по своей природе". В связи с этим, лозунг на внутренней стороне - "Героям слава" - футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке.
Что касается первой части лозунга, вышитом на внешней стороне формы, то, по мнению УЕФА, она рассматривается как "общая и неполитическая фраза общегосударственного значения", а потому она может быть использована на футболке национальной команды.
Напомним, что ранее УЕФА не имела претензий к оформлению формы сборной Украины по футболу.
Помимо означенных фраз, на игровой форме Украины изображен контур границ страны, который включает Крым, вышедший из состава Украины по итогам референдума 2014 года.
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Интересно,Россия утрется если Китай или Япония оттяпают территорию?
Кого хохлы нагнули?
На хохлофорумах грохот от разрушенных взрывами пуканов незалежников.
Если б не знали , то тебя бы тут не было.
Что,домофончик,опять зрада?