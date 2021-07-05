Матчи Евро-2020 в Петербурге посетили 135 тысяч человек
Матчи чемпионата Европы по футболу, проходившие в Санкт-Петербурге посетили в общей сложности 135 тысяч болельщиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Всего было подано почти 140 тысяч заявок на получение паспортов болельщика. Северную столицу посетили более 200 игроков из 8 национальных сборных. В городе также находились базы сборных Финляндии и Словакии.
По словам Чернышенко, властям города удалось провести турнир на самом высоком уровне, на стадионе соблюдались все антикоронавирусные меры: зрителям напоминали о ношении масок, соблюдении социальной дистанции, везде были санитайзеры.
Евро-2020 проходит в разных городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург принял шесть игр группового этапа и один четвертьфинал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Самая красивая арена, самая классная телекартинка в Питере, включая планы вокруг Арены. Самый жлобский стадион был в Бухаресте, украшенный какими то дурацкими архитектурными воланами. Сразу вспомнился фильм, где случайно остановился поезд, откуда высадилась Вертинская, и где жили провинциальные мечтатели, вроде «учителя Путри».
Ну вот вам, 135 тыс. потенциально зараженных людей. Наши власти иначе как идиотами назвать нельзя. Не с их ли подачи и не по причине их ли попустительства у нас такой всплеск заболевших ?