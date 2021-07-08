В финале Евро-2020 встретятся сборные команды Италии и Англии

В финале чемпионата Европы по футболу встретятся сборные команды Англии и Италии.

7  июля в полуфинальном матче чемпионата сборная Англии победила команду Дании. Датчане первыми открыли счет. Для команды Гарета Саутгейта это был первый пропущенный мяч на турнире, отмечает МАТЧ-ТВ.

В концовке тайма англичане сравняли счет.

В дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн, добив мяч после нереализованного пенальти.

В финале турнира Англия сыграет с Италией, которая в своем полуфинале победила в серии пенальти Испанию. Сборная Англии впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

Решающий матч пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

 

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