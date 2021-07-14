Талисманами сборной России на Олимпиаде будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот
Олимпийский комитет России 14 июля представил талисманы национальной сборной на соревнованиях в Токио. Ими будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.
«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот — достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — цитирует сообщение пресс-службы ОКР Фонтанка.Ру.
Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио. Соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это сколько надо "дури" всосать, чтобы такое придумать?!?!?!
Это символы не олимпиады а правительства РФ. Олимпийскому комитету РФ видимо не объяснили что олимпиада летняя а не зимняя, шапка ушанка не нужна.
А что, без языческих талисманов побегать нельзя?
Что за фигня!?
Какое убожество!
Ещё хуже, чем символы олимпиады в Красной Поляне.
Вот это и есть уровень нашего правительства.