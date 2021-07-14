Талисманами сборной России на Олимпиаде будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот

22:19 14.07.2021

Олимпийский комитет России 14 июля представил талисманы национальной сборной на соревнованиях в Токио. Ими будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот — достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — цитирует сообщение пресс-службы ОКР Фонтанка.Ру.

Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио. Соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19.