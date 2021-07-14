Талисманами сборной России на Олимпиаде будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот

Олимпийский комитет России 14 июля представил талисманы национальной сборной на соревнованиях в Токио. Ими будут Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

«Мишка — настоящий весельчак и компанейский парень, который не упустит возможности пошутить. Кот — достаточно серьезный и основательный. Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки всё-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть», — цитирует сообщение пресс-службы ОКР Фонтанка.Ру.

Церемония открытия летней Олимпиады-2020 состоится 23 июля в Токио. Соревнования пройдут без зрителей из-за ситуации с COVID-19.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.07.2021, 05:51
    Гость: Тренер

    Это символы не олимпиады а правительства РФ. Олимпийскому комитету РФ видимо не объяснили что олимпиада летняя а не зимняя, шапка ушанка не нужна.

  5. 15.07.2021, 02:11
    Гость: Дожили!

    Какое убожество!
    Ещё хуже, чем символы олимпиады в Красной Поляне.
    Вот это и есть уровень нашего правительства.

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