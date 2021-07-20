РФС выбирает наставника сборной России по футболу из трех кандидатов
РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленные источники.
Кунц — главный тренер молодёжной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодёжка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был «Рубин», сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.
Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выбор тренера - как восстание машин на Автовазе. Заглохгнут. Деньги попилят, в уши нальют. Фамилия будет любая, кроме "Иванов, Петров, Сидоров"
Голова на фото?
Австрийская молодёжь наверное другая,чем ваша.
Такщьтааа опять вы в лужу.
Да и когда ,исторически,австрийцы играли нормально? Никогда.