РФС выбирает наставника сборной России по футболу из трех кандидатов

© KM.RU, Алексей Белкин

РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на осведомленные источники.

Кунц — главный тренер молодёжной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодёжка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был «Рубин», сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».

«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.

Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2021, 02:11
    Гость: Жека

    Выбор тренера - как восстание машин на Автовазе. Заглохгнут. Деньги попилят, в уши нальют. Фамилия будет любая, кроме "Иванов, Петров, Сидоров"

  2. 21.07.2021, 00:19
    Гость: ессно,австрияка. Это не его темная

    Голова на фото?
    Австрийская молодёжь наверное другая,чем ваша.
    Такщьтааа опять вы в лужу.
    Да и когда ,исторически,австрийцы играли нормально? Никогда.

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