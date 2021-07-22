Оргкомитет Олимпийских игр уволил режиссера открытия из-за шутки 1998 года
Оргкомитет летней Олимпиады уволил режиссера-постановщика церемонии открытия Игр в Токио Кентаро Кобаяси.
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, Кобаяси уволен на фоне скандала, связанного с шутливым роликом 1998 года.
В преддверии Олимпиады в Сети получило распространение видео выступления комедийного дуэта Rahmens, участником которого тогда был Кобаяси. В одном из своих скетчей он предложил "поиграть в Холокост" и начал разбрасывать по залу вырезанных из бумаги человечков.
Это видео вызвало широкий общественный резонанс. Так, действия Кобаяси раскритиковал Центр Симона Визенталя - неправительственная организация, которая в том числе занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом.
Ранее оргкомитет уволил назначенного композитора церемонии открытия Игр музыканта Кэйго Оямада, после того, как широкий резонанс получило его интервью середины 1990-х годов, где музыкант признался в том, что издевался над одноклассниками-инвалидами и "не жалел об этом".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Приоритеты ныне не те. Зато благодаря Соловьям, Скабеям, и иже с ними россияне теперь знают всех злодеев с Укрейна :-)
Хорошо, что хоть только уволили. А могли бы и расстрелять.
Ибо — нефиг!
что японцы хуже нацистов. Один отряд 731 чего стоит.
форум-мск,"После Сочи в России убит интерес к олимпийскому спорту"
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ВЦИОМ опубликовал данные, в которые трудно поверить рождённым в СССР: 97% россиян не могут назвать никого из отечественных спортсменов, кто будет выступать на предстоящих Олимпийских играх в Токио, а 8% самых "продвинутых" болельщиков собираются следить на главных летних соревнованиях за выступлениями фигуристов, 5% за хокеем и ещё 3% за биатлоном.
Может и оправданна. Только вот носиться с этим везде как нищий торбой не надо. Утомляет. В годы Второй мировой войны не только евреи пострадали. Огромное количество граждан нашей страны других национальностей нацисты тогда тоже извели.