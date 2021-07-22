Оргкомитет Олимпийских игр уволил режиссера открытия из-за шутки 1998 года

08:53 22.07.2021

Оргкомитет летней Олимпиады уволил режиссера-постановщика церемонии открытия Игр в Токио Кентаро Кобаяси.

Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, Кобаяси уволен на фоне скандала, связанного с шутливым роликом 1998 года.

В преддверии Олимпиады в Сети получило распространение видео выступления комедийного дуэта Rahmens, участником которого тогда был Кобаяси. В одном из своих скетчей он предложил "поиграть в Холокост" и начал разбрасывать по залу вырезанных из бумаги человечков.

Это видео вызвало широкий общественный резонанс. Так, действия Кобаяси раскритиковал Центр Симона Визенталя - неправительственная организация, которая в том числе занимается изучением Холокоста и борьбой с антисемитизмом.

Ранее оргкомитет уволил назначенного композитора церемонии открытия Игр музыканта Кэйго Оямада, после того, как широкий резонанс получило его интервью середины 1990-х годов, где музыкант признался в том, что издевался над одноклассниками-инвалидами и "не жалел об этом".