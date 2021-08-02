МОК заявил об отсутствии положительных допинг-тестов у российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) не видит положительных допинг-тестов у спортсменов из России на Олимпиаде в Токио, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

По словам Адамса, Международный орган по тестированию (ITA) проекл самую масштабную программу тестирования на допинг в истории Игр. 

"85 процентов рекомендаций были выполнены Россией, и на этих Играх мы не видим положительных допинг-тестов. ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), кажется, много что делает, как и ITA", - прокомментировал он.

Ранее руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал опубликовать результаты проб российских спортсменов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 12:20
    Гость: Alex203

    Если Вы покажете хоть одно заявление в социальных сетях со стороны российских спортсменов, которое можно было бы расценить как попытку давления на спортсменов США, мы сможем предметно поговорить на эту тему.

  2. 02.08.2021, 12:18
    Гость: Alex203

    Я тоже "верю" что публичные запросы на результат тестирования и выступленя спортсменов неудачников в социальных сетях (в отличии от российских - чистые пасквили) совпали по времени с успехами российских спортсменов "случайно, по стечению обстоятельств".

  3. 02.08.2021, 10:18
    Гость: Сергей

    В ответ на грязные пасквили всяких не дружащих с головой:
    вукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал снятие американской гимнастики Симоны Байлс с большинства соревнований в Токио-2020 из-за психологических проблем.

    «Как спортсмен и участник Олимпийских игр, само собой, я слежу за Олимпиадой в Токио. Прежде всего, хочу поздравить сборную России по гимнастике с невероятной победой.

    После просмотра соревнований у женщин в спортивной гимнастике хотел бы сделать пару комментариев. Одна из самых преданных своему делу невероятная спортсменка Симона Байлс, представляющая США, была вынуждена сняться с многоборья и командного турнира.

    На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи через 3 дня после победы в командных соревнованиях с олимпийской сборной России по фигурному катанию я должен был выступать в личном турнире. Как многие из вас знают, мне пришлось сняться по медицинским причинам. Может быть, это решение обезопасило меня от того, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

    Несмотря на весь негатив, который я тогда получил, я все еще считаю, что это было правильное решение. Я верю, что для снятия Байлс была причина. На протяжении долгих лет она доказывала своей стране преданность спортивной гимнастике.

    Я хотел бы выразить свою полную поддержку Симоне Байлс.

  4. 02.08.2021, 10:06
    Гость: Сергей

    "И пусть американцы с запрещёнными препаратами в организме объясняют, почему их победы не должны вызывать ни у кого вопросов и на каком основании им можно то, за что других превращают в изгоев." - уровень журналистики в России скатился на уровень сплетен.
    Нет никах исключений для спортсменов США. И автор прекрасно об этом знает. Они, кстати, тестируются даже чаще, чем спортсмены из России - из государства, которое не раз ловили за руки, забразганные мочой из подменных пробирок.
    То же самое и о терапевтических исключениях для некоторых препаратов. Есть общие правила единые для всех. Никто не мешает российским спортсменам пользоваться ими. И кстати, многие в России их тоже используют. Например, знаменитый российский лыжник Легков принимает такие препараты против своей (реальной) астмы, как и "норвежские астматики.

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