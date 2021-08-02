МОК заявил об отсутствии положительных допинг-тестов у российских атлетов

В ответ на грязные пасквили всяких не дружащих с головой:

вукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал снятие американской гимнастики Симоны Байлс с большинства соревнований в Токио-2020 из-за психологических проблем.

«Как спортсмен и участник Олимпийских игр, само собой, я слежу за Олимпиадой в Токио. Прежде всего, хочу поздравить сборную России по гимнастике с невероятной победой.

После просмотра соревнований у женщин в спортивной гимнастике хотел бы сделать пару комментариев. Одна из самых преданных своему делу невероятная спортсменка Симона Байлс, представляющая США, была вынуждена сняться с многоборья и командного турнира.

На зимней Олимпиаде-2014 в Сочи через 3 дня после победы в командных соревнованиях с олимпийской сборной России по фигурному катанию я должен был выступать в личном турнире. Как многие из вас знают, мне пришлось сняться по медицинским причинам. Может быть, это решение обезопасило меня от того, чтобы всю оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле.

Несмотря на весь негатив, который я тогда получил, я все еще считаю, что это было правильное решение. Я верю, что для снятия Байлс была причина. На протяжении долгих лет она доказывала своей стране преданность спортивной гимнастике.

Я хотел бы выразить свою полную поддержку Симоне Байлс.