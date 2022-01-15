Россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы по фигурному катанию

11:06 15.01.2022

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл золото чемпионата Европы в мужском одиночном катании.

На турнире в Таллине по итогам двух программ спортсмен набрал 286,56 балла: 99,06 за короткую программу и 187,50 за произвольную. Вторым стал итальянец Даниэль Грассль (274,48; 91,75 + 182,73), третьим — латвиец Денис Васильев (272,08; 90,24 + 181,84), сообщает "Р-Спорт".

Российские спортсмены Андрей Мозалев и Евгений Семененко заняли четвертое и пятое места соответственно.

18-летний Марк Кондратюк - ученик Светланы Соколовской. Совсем недавно, в конце декабря 2021 года, он стал чемпионом России в одиночном катании.