Россия завоевала первую в истории олимпийскую медаль по прыжкам с трамплина
На Олимпийских играх в Пекине сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд.
По итогам четырех попыток Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали 890,3 балла. Победу одержали словенцы (1001,5), третья строчка досталась канадцам (844,6), сообщает РИА Новости.
До этого момента россиянам никогда не удавалось взять олимпийские медали в этой дисциплине.
Из советских прыгунов чемпионом являлся Владимир Белоусов (1968 год).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Есть дисциплины, в т.ч. и медалеёмкие ,в которых мы никогда не имели не то,что побед, но и просто медалей. К олимпиаде в Сочи 2014 г.спортивные чиновники подсуетились и в этом направлении образовался небольшой прорыв. За следующих 8 лет эти позиции утрачены. Медальный зачёт хоть и не официален,тем не менее он даёт полный расклад об успехах и неудачах нашей сборной.В этом году мы вряд ли будем на передовых позициях по количеству и качеству завоёванных медалей.
а - дурак
Ну с костюмами надуваемыми разобрались,еще бы с астмой разобраться, бо лесть это или болезнь.
А я не вижу сборную США. ПОКА НИ ОДНОЙ ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ У ТВОИХ АМЕРИКАНЦЕВ.
Молодцы!Гарри Напалков на небесах тоже радуется! Осталось научится на горных лыжах кататся!