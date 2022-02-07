Россия завоевала первую в истории олимпийскую медаль по прыжкам с трамплина

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд.

По итогам четырех попыток Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали 890,3 балла. Победу одержали словенцы (1001,5), третья строчка досталась канадцам (844,6), сообщает РИА Новости.

До этого момента россиянам никогда не удавалось взять олимпийские медали в этой дисциплине.

Из советских прыгунов чемпионом являлся Владимир Белоусов (1968 год).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 02:16
    Гость: topor

    Есть дисциплины, в т.ч. и медалеёмкие ,в которых мы никогда не имели не то,что побед, но и просто медалей. К олимпиаде в Сочи 2014 г.спортивные чиновники подсуетились и в этом направлении образовался небольшой прорыв. За следующих 8 лет эти позиции утрачены. Медальный зачёт хоть и не официален,тем не менее он даёт полный расклад об успехах и неудачах нашей сборной.В этом году мы вряд ли будем на передовых позициях по количеству и качеству завоёванных медалей.

  3. 07.02.2022, 21:15
    Гость: предсказатель Грыша

    Ну с костюмами надуваемыми разобрались,еще бы с астмой разобраться, бо лесть это или болезнь.

  5. 07.02.2022, 18:38
    Гость: гнус

    Молодцы!Гарри Напалков на небесах тоже радуется! Осталось научится на горных лыжах кататся!

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