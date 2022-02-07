Россия завоевала первую в истории олимпийскую медаль по прыжкам с трамплина

17:43 7.02.2022

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина завоевала серебро в соревнованиях смешанных команд.

По итогам четырех попыток Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали 890,3 балла. Победу одержали словенцы (1001,5), третья строчка досталась канадцам (844,6), сообщает РИА Новости.

До этого момента россиянам никогда не удавалось взять олимпийские медали в этой дисциплине.

Из советских прыгунов чемпионом являлся Владимир Белоусов (1968 год).