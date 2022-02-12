Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения в допинге у своей воспитанницы Камилы Валиевой. По ее словам, она абсолютно уверена в невиновности спортсменки.
"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.
Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.
Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по делу Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует", – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило положительный результат на триметазидин у Валиевой в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Этот результаты агентству передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.
Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понятно, что в этой ситуации кто-то виноват, но это уж точно не Камила Валиева и не ее тренер. Им незачем вредить самим себе. Расследование должно установить кто реально виновен.
Известно также, что этот триметазидин не влияет на результаты в фигурном катании. И если любую другую спортсменку накормить этим веществом, она не будет кататься, как Валиева
спортсменку срочно домой, к папе маме! Штаты в любой момент могут потребовать её экстрадиции у Китая, и 10 лет в тюряге......
Соревноваться с фашистами, зачем? О чём только их родители думают, это травма на всю оставшуюся жизнь.
США давно монополизировали понятие «применение санкций», тогда как санкции имеет право вводить ООН, а у Вашингтона есть право только на рестрикции. «то касается нашего ответа на потенциальные меры США, то не стоит заранее оповещать соперника о наших планах. Я думаю, мы проработаем реакцию на эту угрозу главы USADA и так пёрнем, что мало США не покажется. Тем более что у чиновников России неистребимо желание выезжать зарубеж за счет бюджета!!!!!!
Того что выжимают все соки из детей,так еще и отравой пичкают.Давно пора запретить участие несовершеннолетних на взрослых соревнованиях.А то работать им по возрасту ннльзя а пахать сутками на трнировках можно.А лет в 18 -20 их выбрасывают как ненужные вещи.Это мы видим только тех кто пробился наверх а сколько было сломано детских судеб у тех кто оказался неперспективными.Даже в шахматах раделение есть разделение по возрасту а у этих детей запредельные физические и нервные нагрузки.