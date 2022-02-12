Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой

12:41 12.02.2022

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе впервые прокомментировала обвинения в допинге у своей воспитанницы Камилы Валиевой. По ее словам, она абсолютно уверена в невиновности спортсменки.

"Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по делу Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует", – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Международное агентство допинг-тестирования подтвердило положительный результат на триметазидин у Валиевой в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Этот результаты агентству передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.

Спортивный арбитражный суд (CAS) примет решение по участию Валиевой в соревнованиях до 15 февраля. В этот день должны состояться соревнования одиночниц, среди которых в списках значится и Валиева. До этой даты отложено и решение о награждении фигуристов по итогам командного турнира, в котором россияне завоевали золото Оно должно было состояться 7 февраля.