Камила Валиева допущена к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде
Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.
Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.
"Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб, - говорится в заявлении CAS. - На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (к ним относятся спортсмены, не достигшие 16 лет - ред.)".
CAS также учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки.
Выездная панель CAS рассматривала только вопрос допуска Валиевой до участия в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Решение по вопросу награждения медалями российских фигуристов за победу в командном турнире пока не принято.
Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот, почему-то, точно уверена, что судьи после подобного распоряжения МОК (отсутствие награждения, если Камила будет в тройке) буду засуживать Камилу, не пускать её в призёры. Исполнять грязную волю МОК.
Камилла Валиева несомненно выдающаяся фигуристка не смотря на свой юней возраст. По существу еще ребенок и её втянули в жуткий скандал на олимпиаде. Таковы тенденции в нынешнем спорте, детей отдают в спорт с 3-4 лет а иначе будет поздно и высоких результатов будет тяжело или уже не возможно достигнуть вообще. Родительские вложения и траты будут зря и будут сильно разочарованы своими детьми неумехами. Таков этот страшный конвейер подготовки чемпионов в который вовлечены наши дети спортсмены. Достиг нужных результатов победил на олимпиаде и все о тебе дальше забыли более не интересен на подходе другие звездочки чтобы вспыхнуть один раз и потухнуть на всегда. А правят всем огромны деньги, которые крутятся в большом спорте и на которых нагреваются спортивные чиновники. Поэтом очень правильно что в данном случае виновно окружение спортсмена, её тренер и спортивные чинуши которым нужны победы любой ценой, потому что дорого стоят в денежном выражении. И правительство ставит задачу на олимпиаду требуя выполнять норму по медалям любой ценой для поднятия личных упавших рейтингов. Вся эта грязная возня в российском спорте с допингом, договорными играми и подкупом судей никуда не делась, все продолжается только более скрытно чтобы не засветится. Но иногда не удается во время подменить пробы и вылезает как в данном случае.
МОК продолжает травить Камилу Валиеву. А наши чиновники продолжают молчать и жевать сопли. МОК обьявил, что если К.Валиева окажется в числе призеров среди одиночниц, награждения и цветочная церемония не состоятся. Вот уроды. Не понимаю молчание ягнят (наших министра, ОК, тренеров), они же подставили девочку и не могут защитить её от произвола. Формально МОК стравливает всех будущих призеров-одиночниц с Камилой. Да как так можно???
Дело Родченкова живет и побеждает.
Знакомая дегенератская песня. Это значит, когда гнали пленных в концлагеря, не надо было за страну сражатьтся? Как раз надо, чтобы победить и судить. И Россия будет судить чиновников ВАДА.