Камила Валиева допущена к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде

10:39 14.02.2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

Валиева сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

"Неучастие спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый ущерб, - говорится в заявлении CAS. - На основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов CAS решил, что временное отстранение спортсменки не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств. Спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (к ним относятся спортсмены, не достигшие 16 лет - ред.)".

CAS также учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы, указав на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки.

Выездная панель CAS рассматривала только вопрос допуска Валиевой до участия в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Решение по вопросу награждения медалями российских фигуристов за победу в командном турнире пока не принято.

Валиевой 15 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).