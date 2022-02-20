Сборная России стала второй по общему количеству медалей на Олимпиаде

16:44 20.02.2022

Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю.

Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9), отмечает ТАСС.

По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), третьими - немцы (27).

Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх.

Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).

Российская команда в медальном зачете стала девятой (6-12-14).

Сейчас в Пекине проходит проходит церемония закрытия Олимпийских игр 2022.