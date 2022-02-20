Сборная России стала второй по общему количеству медалей на Олимпиаде
Сборная России заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпийских играх в Пекине и обновила национальный рекорд по данному показателю.
Спортсмены сборной в Пекине завоевали 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх в Сочи (11-9-9), лучше достижение сборной СССР - 29 медалей на Олимпиаде 1988 года в Калгари (11-9-9), отмечает ТАСС.
По общему количеству наград первыми стали норвежцы (37), третьими - немцы (27).
Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей. Норвежцы установили рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей на одних Играх.
Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).
Российская команда в медальном зачете стала девятой (6-12-14).
Сейчас в Пекине проходит проходит церемония закрытия Олимпийских игр 2022.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без флага, без гимна - есть повод для гордости.
У сборной России нет медалей от слова 'воoбще'. Все медали завоевали спортсмены из команды ROC.
Следующей победой будет очевидно максимальное число бронзовых медалей)
Как же утомила эта вонючая пропаганда ворья, пытающаяся дерьмо преподнести в виде конфетки!
По итогам Олимпиады Россия заняла 9-е место. Этим всё сказано.
А все эти "примочки" в виде "национального рекорда по количеству медалей", " второго места по общему количеству медалей" - от лукавого.
Вроде того, что взрыв теперь принято называть "хлопком".
Противно! Как и всё то, что делают воры и предатели с Россией!
После очередных спортивных побед попрут победы трудовые, а главное технологические и экономические?
Хотя нет, бред, показухи в спорте достаточно.