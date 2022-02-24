УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга
Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) решило изменить место проведения финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Изначально решающий матч турнира должен был принять Санкт-Петербург, но по данным Associated Press на внеочередном заседании исполкома организации будет утверждено решение о переносе, пишет News.ru.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 был запланирован на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».
По информации ESPN, принять решающий матч турнира могут Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен или Барселона.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Проведение соревнований - удел нормальных цивилизованных стран.
У меня есть дополнительное предложение. Эту дурацкую Спартакиаду 2023 года у нас из Екатеринбурга тоже заберите. А то денег на развитие городского транспорта не хватает, а мы спортивные объекты строим, которые нам в копеечку обходятся. Ещё и содержать их потом из регионального и местного бюджетов придется. А там и так не густо.
А Олимпиада была последней...
наши футболисты - не Валиева, они честно проиграют.
ай-яй-яй... "спорт вне политики", уефа все время говорит...а вон оно как, Михалыч, на самом деле.