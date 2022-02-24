УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

16:47 24.02.2022

Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) решило изменить место проведения финала розыгрыша Лиги чемпионов нынешнего сезона. Изначально решающий матч турнира должен был принять Санкт-Петербург, но по данным Associated Press на внеочередном заседании исполкома организации будет утверждено решение о переносе, пишет News.ru.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 был запланирован на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

По информации ESPN, принять решающий матч турнира могут Рим, Париж, Амстердам, Мюнхен или Барселона.