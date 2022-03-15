Норвежский спортивный чиновник ушел в отставку из-за отстранения россиян

Заместитель члена правления Норвежского олимпийского комитета Ойвинд Ваттердаль подал в отставку в знак протеста против отстранения от международных соревнований российских и белорусских спортсменов.

«Это решение противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу ассоциироваться с этим решением», — приводит его слова Спорт-Эксперсс.

По словам Ваттердаля, санкции против россиян и белорусов не были согласованы с комиссией спортсменов Норвежской спортивной конфедерации, в которой Ойвинд занимал пост заместителя председателя.

Ваттердаль отметил, что в политическом смысле не является сторонником России, однако возмущен тем, что Совет по спорту Норвегии, высший спортивный орган страны, не проявил хладнокровия в очень важный момент перед стартом Паралимпиады и заключительных этапов Кубков мира по зимним видам спорта.

«Я не жду, что мой уход приведет к каким-либо изменениям. Но я поступаю по совести, чтобы постоять за своих российских и белорусских коллег и в дальнейшем иметь возможность честно смотреть им в глаза», — сказал Ойвинд.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации не допускать российских и белорусских спортсменов до международных стартов, в том числе Паралимпиад.

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