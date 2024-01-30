Российским фигуристам присудили бронзу вместо золота на Играх в Пекине

14:26 30.01.2024

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место вместо первого в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Такое решение принято после вычета результата дисквалифицированной Камилы Валиевой.

"Все индивидуальные результаты Камилы Валиевой, очки в короткой программе и произвольной программе на коньках аннулированы, что привело к пересмотру результатов командных соревнований",— цитирует сообщение ISU "Коммерсант".

После вычета баллов сборная России в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине получила 54 балла (до аннуляции — 74). Сборная опустилась на третью строчку рейтинга, уступив США (65 балла) и Японии (63 балла). Чемпионкой Европы 2022 года после пересмотра результатов стала фигуристка Анна Щербакова.

В решении ISU сказано, что союз приветствует решение спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой. Организация придерживается своей позиции о том, что борьба с допингом и защита "чистых" спортсменов "остаются наивысшими приоритетами".

CAS опубликовал решение о дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года 29 января. Срок отстранения от соревнований отсчитывается с 25 декабря 2021 года — тогда фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Суд также постановил, что спортсменка будет лишена всех соревновательных результатов и наград, которые она получила после сдачи положительного теста.

Камила Валиева вину не признает. Ее защита утверждает, что триметазидин употреблял дедушка спортсменки после операции на сердце. Сама Валиева считает, что препарат попал в ее организм из-за того, что она пила из одной кружки с дедушкой. В Олимпийском комитете России решение о дисквалификации фигуристки назвали объявлением войны российскому спорту.