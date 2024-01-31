РУСАДА: причастный к допингу у Валиевой должен понести наказание

12:44 31.01.2024

Ответственный за прием запрещенного вещества российской фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней к нарушению антидопинговых правил, заявила глава РУСАДА Вероника Логинова.

"Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот "преступник" - иначе его нельзя назвать, должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил", - приводит ее слова "Интерфакс".

Она напомнила, что уголовная ответственность за это была введена в России еще в 2016 году.

Логинова также сообщила, что РУСАДА, в случае если расследование дела фигуристки Камилы Валиевой будет возобновлено, окажет всю необходимую помощь в рамках своих компетенций.

"ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CАS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей", - сказала Логинова.

Она также подчеркнула, что полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

"РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-розыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации", - пояснила Логинова.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией члена российской команды и присудил "бронзу".

Камила Валиева вину не признает. Ее защита утверждает, что триметазидин употреблял дедушка спортсменки после операции на сердце. Сама Валиева считает, что препарат попал в ее организм из-за того, что она пила из одной кружки с дедушкой. В Олимпийском комитете России решение о дисквалификации фигуристки назвали объявлением войны российскому спорту.