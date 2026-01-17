На Итоговом турнире Ассоциации сквош клубов выступят по мировым стандартам

На Итоговом турнире Ассоциации сквош клубов выступят по мировым стандартам

Итоговый турнир Ассоциации сквош клубов (АСК) 2025 состоится в Санкт-Петербурге в сквош-клубе S.Q 24–25 января 2026 года.

Это будет  ключевое событие сезона, в котором примут участие 24 сильнейших спортсмена России: 12 мужчин и 12 женщин. На два дня Санкт-Петербург станет центром отечественного сквоша, ведь итоговый турнир подведет черту под всем соревновательным годом и будет проводиться в одном из форматов PSA, принятом на международном уровне. Это делает турнир уникальным для России и свидетельствует о включенности нашей страны в мировую повестку нового олимпийского спорта.

Среди участников Итогового турнира АСК 2025 — игроки, имеющие солидный международный опыт. Среди них Владислав Титов, занимавший 106-е место в мировом рейтинге, и теперь является одним из наиболее узнаваемых российских игроков за рубежом. Не меньше заслуг у Макара Есина — лидера сборной команды Москвы и России. В 2025 году представлял нашу страну на Чемпионате мира по сквошу до 23 лет — WSF Under-23 World Championships 2025.

В женской сетке выступят сильнейшие представительницы российского сквоша: Екатерина Марусан — многократная чемпионка России, регулярная участница турниров PSA и Анастасия Волкова и Ксения Боркова — мастера спорта по сквошу, победительницы всероссийских соревнований.

В итоговом турнире АСК 2025 примут участие 12 лучших игроков сезона в мужской и женской категориях по итогам рейтинга Ассоциации сквош-клубов. Отбор проходил на основании результатов шести ключевых турниров сезона. Дополнительно оргкомитет предоставил wild card двум игрокам: Матвей Ячменьков (мужская сетка) и Маргарита Сенченкова (женская сетка).

Призовой фонд Итогового турнира АСК 2025 сформирован при поддержке меценатов российского сквоша и распределяется между всеми участниками турнира, включая игроков нижних позиций. Такой подход поддерживает профессиональных спортсменов и способствует устойчивому развитию дисциплины. Параллельно с главным событием пройдут турниры-сателлиты для игроков разных уровней — от любителей до начинающих. Таким образом, доститгаетмя основная задача ассоциации – популяризация и развите спорта среди всех уровней игроков

- Итоговый турнир АСК — это важный результат работы клубов участников ассоции, игроков и организаторов за прошедший сезон. Мы специально выбрали один из самых зрелищных международных форматов,а сильнейший сильнейший состав и турниры-сателиты делают это событие по-настоящему знаковым для российского сквоша, - говорит один из организатороы Итогового турнира АСК 2025 Иван Бородин.

Сквош-клуб S.Q. — современный спортивный комплекс в Санкт-Петербурге, регулярно принимающий турниры федерального уровня и создающий профессиональную среду для игроков и зрителей.

Сквош представляет собой динамичный ракеточный вид спорта, в котором игроки поочередно отбивают мяч ракеткой, направляя его в стену корта. Цель — ударить так, чтобы соперник не смог отбить мяч после отскока от стены. В 2023 году сквош был включен в программу Летних Олимпийских игр 2028 года.  

