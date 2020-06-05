Андрей Ростоцкий: романтик навсегда

Его героем всегда был рыцарь без страха и лишней рефлексии, благородный, решительный, справедливый, целеустремленный

Николай Турбин, Денис Давыдов, самбист Хромов, Аркадий Гайдар и многие другие образы, хорошо знакомые зрителям, создали яркий характер экранного персонажа Андрея Ростоцкого.

Пушкин, Лермонтов и английская спецшкола

Андрей Станиславович Ростоцкий родился 25 января 1957 года. Его родители были очень известными в кинематографе людьми. Отец – Ростоцкий Станислав Иосифович (1922–2001), кинорежиссер и народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, снявший «А зори здесь тихие». Мать – Меньшикова Нина Евгеньевна, тоже актриса, народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР. Вот поэтому писали и говорили об Андрее Ростоцком как о сыне прославленных кинематографистов довольно долго. Однако сам он отнюдь не купался в лучах родительской славы. О детстве и отрочестве вспоминал с юмором: «У меня ситуация была, как в одном школьном сочинении: «Пушкин родился у бабушки в деревне, в то время как его родители были в Петербурге»…

Действительно, мальчика забрала в Богородское его бабушка Татьяна Григорьевна – мама Нины Евгеньевны. Андрей много помогал ей по хозяйству: колол дрова, носил воду, чинил, ремонтировал деревянный дом, строил. Вся мужская работа, по сути, была на нем и на дяде чуть постарше возрастом, чем он сам.

Нередко бабушка читала внуку стихи Пушкина, которого обожала и биографию которого выучила почти по минутам. Именно она воспитала парня в духе преклонения перед XIX веком, что позднее ярко проступит во многих ролях Андрея Ростоцкого. Романтика, благородство, достоинство, высокие представления о чести... Дворянские гены по линии отца (прадед Андрея был действительным статским советником, юристом, а дед окончил медицинский факультет Московского университета) помогла «вспомнить» классическая атмосфера, которую удалось создать Татьяне Григорьевне.

Позднее Андрея отдали в английскую спецшколу. В занятия мальчика никто строго не вникал, он мог учиться только тому, что было интересно. Прежде всего, конечно, английскому, благо имелись врожденные способности. А также – истории и литературе. Правда, учительница последней не всегда была довольна Андреем, так как он высказывал мнения, нередко расходившиеся с учебником. В итоге… Ростоцкий получил хорошее гуманитарное образование именно благодаря тому, что учился осмысленно, не зубря все подряд. Ранняя возмужалость и здесь сыграла свою положительную роль.

А еще в жизнь подростка вошел и навсегда в ней остался Лермонтов – поэт жесткий и трагический. Андрею импонировал лермонтовский романтизм, его храбрость и философский взгляд на вещи.

Очарованный кино

Родители Андрея считали, что их сын вполне способен стать дипломатом или хирургом. С его золотыми работящими руками открывались и другие стабильные перспективы. О карьере в кино для него не думали. Даже опасались. Ведь часто так происходит в искусстве: человек в юности талантлив, а дальнейший итог оказывается незавидным.

Первый раз Андрей попал на съемочную площадку вместе с мамой. Нина Евгеньевна исполняла главную роль в фильме «Хуторок в степи» Б. Бунеева. Услышав, какие точные подсказки делает ее 10-летний сын мальчику, снимавшемуся в картине, она удивилась.

В 14 лет Андрей поехал с отцом на съемки фильма «А зори здесь тихие». Там он активно участвовал в процессе, помогал постановщикам, реквизиторам, пиротехникам… Тогда-то и забрезжила перед ним главная цель его жизни.

Поступать на режиссерский факультет в свои шестнадцать Андрей, правда, не решился. Но, выяснив, что Сергей Бондарчук объявляет дополнительный набор мальчиков в актерскую мастерскую при ВГИКе, направил свои стопы туда. Когда Бондарчук позвонил Ростоцкому-старшему, чтобы сообщить, что Андрей на показе ему понравился, Станислав Иосифович только попросил: «Если будешь сомневаться в нем, то лучше не порти жизнь ребенку».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Роли, роли…

Андрей был зачислен вольным слушателем и, продолжая учиться в школе, ходил на занятия по специальности. Его судьба должна была решиться после 1-го курса. И она решилась благополучно: юношу пригласили к Илье Фрэзу в картину «Это мы не проходили», а Бондарчук утвердил его на роль ефрейтора Кочетыгова в «Они сражались за Родину». Шел 1975-й года. Роль Кочетыгова связана для Андрея и с его первым каскадерским трюком. Танк наезжал на окоп, в котором находился боец, и вертелся на месте, утюжа землю. Но герой Андрея все-таки бросал в махину бутылку с зажигательной смесью, погибая в неравном поединке. В фильме Фрэза Ростоцкий сыграл старшеклассника, отстаивающего независимость личного мнения и борющегося за свою любовь. Живой индивидуальный характер на фоне стандартных персонажей юношеского кино тех лет внес чистую, свежую струю в «педагогический жанр».

Современников переиграл Ростоцкий много. Их образы он воплотил в фильмах «На край света» (1975), «Запасной аэродром» (1976), «Василий и Василиса» (1981), «Правда лейтенанта Климова» (1981), «Свадебный подарок» (1982), «Внимание! Всем постам» (1985), «Прорыв» (1986), «Где ваш сын?» (1986), «Перехват» (1986), «Черный океан» (1997) и других. Зачастую герои Ростоцкого задумывались как примеры для подражания, образцы, к которым должна стремиться советская молодежь. Актеру просто чудом удавалось избегать мертвой точки книжной положительности. В итоге зритель полюбил его целеустремленных очеловеченных смельчаков, мысли которых не расходились с делом.

Но самому артисту ближе были характеры куда сложнее. Веяние лермонтовского духа Ростоцкий почувствовал в сценарии драматурга Е. Григорьева «Серебряные озера» (режиссер Б. Бунеев, 1989). Сюжет повторял пушкинского «Евгения Онегина», и сам сценарий первоначально назывался «Татьяна». Однако Андрей нашел в своем герое настоящий печоринский драматизм и выразил его горячо и сильно.

Роль Николая Турбина в телефильме В. Басова «Дни Турбиных» (1976) открыла галерею «благородных» исторических персонажей Ростоцкого. Последовал поручик Губенко в фильме Ю. Борецкого «Господин гимназист» (1985), поручик Карельцов в картине В. Новака «В Крыму не всегда лето» (1987), князь в «Очарованном страннике» (режиссер И. Поплавская, 1990), граф Николай Шереметев в «Графине Шереметевой» (режиссер Т. Павлюченко, 1993).

Появились и портреты из противоположного стана. Аркадий Гайдар был сыгран аж в трех картинах: «Конец императора тайги» (1977), «Остаюсь с вами» (1981) и «Лето на память» (1987), Николай Подвойский – в одноименном фильме, Олеко Дундич – в «Первой Конной» (1983).

Наконец, в 1983 году вышел «Непобедимый» (режиссер Ю. Борецкий), своего рода римейк «Гения дзюдо» Акиры Куросавы. Захватывающая сага о создателе самбо Анатолии Харлампиеве долго бередила умы подростков и вызвала массовое увлечение этим видом единоборства.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Гусар-партизан

Звездным часом для актера стала возможность воплотить образ Дениса Давыдова в киноленте «Эскадрон гусар летучих» (режиссеры Н. Хубов, С. Степанов, 1980). С тех пор для многих зрителей отважный рубака и поэт ассоциируется именно с Андреем Ростоцким.

Вначале он был приглашен как актер, типологически соответствующий облику офицера той эпохи. Андрей прекрасно ездил верхом и умел обращаться с холодным оружием. Но просто поучаствовать для Ростоцкого было мало: он пришел в съемочную группу с твердой уверенностью получить главную роль. Такая настойчивость произвела впечатление на Н. Хубова. Кроме того, Андрей все схватывал буквально на лету. А ведь, помимо дополнительных уроков по фехтованию и верховой езде, в его работу над ролью входили французский язык, танцы, основы игры на гитаре...

Прекрасно вписался в облик главного героя и проникновенный голос Анатолия Хочинского, спевшего все романсы.

После просмотра «Эскадрона гусар летучих» постановщик «Фанфана-тюльпана», французский кинорежиссер Кристиан Жак назвал Андрея Станиславовича русским Жераром Филиппом. Польская пресса написала о том, что Ростоцкий в русском кинематографе то же, что Даниэль Ольбрыхский в польском…

Но нам все-таки кажется, хотя сравнения весьма лестны, что этот артист, как и его Денис Давыдов, сам по себе неповторим и самобытен.

Новые времена

Большое место в череде исторических персонажей Ростоцкого занимает его актерская трактовка русского императора Николая II. Андрей играл последнего царя в шести фильмах: «Европа танцевала вальс» (1988), «Запрещенные люди» (1988), «Мать» (1988), «Воспоминания о муже» (1989), «Раскол» (1991), «Сны» (1993), «Жизнь и смерть Петра Столыпина» (2001).

К сожалению, с середины 1990-х светлым романтическим героям почти не оставили шансов. От Ростоцкого потребовалось изменения амплуа. Так возникла роль убийцы в лирическом «истерне» А. Карпыкова «Тот, кто нежнее» (1996). В 2000–2001 годах актер снялся в фильмах «Спасатели», «Дальнобойщики», «Дронго», «Дуэль для фаталистов».

Все чаще Андрей обращается к режиссуре. Еще в 1989 году он снял свою версию «Зверобоя» Ф. Купера. А спустя два года поставил фильм «Мужская компания», посвященный каскадерской работе в кино и основанный на реальных фактах биографии. Картина демонстрировалась в кинотеатрах Москвы и за неделю проката вышла на второе место после американского «Настоящего киногероя».

Впрочем, это неудивительно: Ростоцкий профессионально занимался трюками с 1970-х годов. Не только сам работал в кадре без дублера, но и сделал массу рискованных сцен и боев в нескольких чужих лентах. Наибольшее предпочтение он отдавал конным трюкам, был кандидатом в мастера по конному спорту. В 1998 году Андрей даже выиграл скачки на приз имени Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки» на Центральном московском ипподроме на дистанции в 400 метров.

Фото с сайта kino-teatr.ru

Ушедший в легенду

Прилежное изучение истории армии и русского офицерства, увлечение оружием и боевыми искусствами связали Андрея Станиславовича с телевидением. С 1995 года он принял участие в создании историко-публицистических передач о русской и российской армии, некоторое время вел военно-исторический журнал «Вижу цель» на телеканале «Культура». В качестве ведущего Ростоцкий выступил и в телефильмах «Право на поле брани» (1999), «Оружие державы» (2000), «Снайперы» (2000). Кроме того, зрители могли видеть его в программе «Служу России» на ОРТ. По сути, это было прежнее поклонение светлым идеалам юности, искренний вклад в дело воспитания молодежи. Герой Андрея стал немного старше, опытнее, но себе изменять не собирался.

Неисправимый романтик, Ростоцкий занялся профессионально рыбной ловлей, гонками на автомобилях в экстремальных условиях, был инструктором транснациональной школы выживания «VITALIS», заместителем гендиректора Фонда русских экспедиций и путешествий. Вместе с известным путешественником Виталием Сундаковым Андрей организовал экспедицию по крымским пещерам «В поисках следов киммерийской цивилизации» (в 1997 году НТВ сделало о ней фильм). В 1998 году Ростоцкий пересек на автомобиле США по маршруту Нью-Йорк – Техас – Сан-Франциско.

Не оставалось забытым в свободное время и ремесло. Актер овладел техникой столяра-краснодеревщика, благодаря чему смастерил всю домашнюю мебель. Владел он и филигранными секретами вытачивания трубок и мундштуков.

5 мая 2002 года Андрей выбирал место съемок для фильма «Моя граница» в окрестностях Сочи. Произошел несчастный случай: Ростоцкий сорвался с 30-метровой скалы у водопада Девичьи слезы. По некоторым данным, актер якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, но телепередачи, на которых выступили очевидцы трагедии, доказали, что ни вечером накануне, ни в день гибели он к спиртному не прикасался.

Похоронили актера 8 мая в Москве на Ваганьковском кладбище. В 2003 году друзья создали «Фонд Ростоцких» для реализации незавершенных проектов Андрея.