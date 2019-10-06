Как выбрать кухню?

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Что необходимо сделать перед тем, как выбрать требуемую кухонную мебель?

Критерии выбора кухни

Кухня является чуть ли не самым важным местом в квартире. Здесь мы проводим минимум треть своей жизни. На кухне не только принимают и готовят пищу, здесь еще собираются на откровенную беседу члены семьи и знакомые. Выбор кухни очень индивидуален, однако существуют какие-то общие критерии, которые необходимо по крайней мере знать.

Материалы для изготовления

1. Корпусные детали. Корпусные детали изготавливаются преимущественно из ДСП и МДФ. Также корпус может быть изготовлен из мультиплекса или из массива дерева. Корпус из массива дерева смотрится привлекательно, однако стоимость такой мебели существенная. Более дешевым является мультиплекс. Он экологически чистый и мало чем уступает дереву. Корпус из МДФ не впитывает влагу. Наиболее доступным является корпус из ДСП. Однако и прослужит такая мебель меньше, чем мебель из массива дерева.

2. Фасад. Постоянным спросом пользуется массив дерева. Вид такой мебели презентабельный, однако требует особого ухода. Фасады из массива применяются для изготовления классических вариантов мебели. Что касается МДФ, то это самый востребованный фасадный вариант. Стоимость МДФ ниже стоимости массива. МДФ можно покрасить, также его можно покрыть специальной пленкой.

3. Столешница. Подойдет искусственный камень. Он практичный, не страшны механические повреждения. Натуральный камень прослужит долго, но может со временем изменить цвет. Столешницы ламинированные наиболее подходящий вариант, он доступен по цене. Однако пленку для ламинирования необходимо подбирать качественную.

Что необходимо сделать перед тем, как выбрать требуемую кухонную мебель? Прежде всего нужно поинтересоваться материалом из которого она изготовлена. Качественные материалы останутся почти в первозданном виде даже после нескольких лет эксплуатации. Узнать более подробно о вариантах мебели для кухни можно на странице сайта https://russia-zov.ru/rostov-na-donu/catalog/zov/locarno

Комплектация кухонного гарнитура

Если вам трудно определиться с выбором кухни, то вы можете обратиться на официальный сайт компании. Здесь работают опытные специалисты, они помогут подобрать нужный вариант. В том случае, если вы любите готовить пищу для больших компаний, то желательно выбрать мебель с большим количеством рабочих поверхностей. Если же вы на кухне не частый гость, то можно купить компактный вариант, можно с барной стойкой. Это будет красиво и элегантно.