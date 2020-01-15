Что такое скупка золота и бриллиантов?

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У многих людей остается ювелирный лом либо украшения, которые вышли из моды или были подарены родственниками

Конечно, жалко их хранить дома безо всякой пользы. Вот почему поможет скупка золота в Москве или скупка бриллиантов, хотя система услуг развита практически в любом крупном городе. Но зачастую люди приезжают из регионов в столицу, поскольку именно в Москве этот рынок наиболее активен. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и вопросы безопасности, ведь никому не хочется иметь дело с мошенниками.

Возможна и покупка бриллиантов, так как многие ювелирные украшения подразумевают наличие драгоценных камней. Золото можно продать с комплексной оценкой, с учетом наличия камней, их особенностей, то есть в индивидуальном порядке. Стоимость зависит от пробы золота и веса. Чем более масса изделия и выше проба золота, тем на большую итоговую стоимость может рассчитывать клиент. Принимается во внимание и бренд-изготовитель.

Иногда люди сомневаются в том, что им нужны эти услуги прямо сейчас, но они предполагают, что услуги потребуются в будущем. Поэтому в хороших ломбардах производится не только скупка бриллиантов и золота, но и предварительная оценка стоимости. Покупатель может взять некоторое время на раздумье либо вовсе отказаться от сделки.

Даже если ювелирное украшение не новое, изношенное, на его поверхности имеются царапины, камни немного помутнели, то это не станет серьезным препятствием для выгодной продажи. Классическим случаем является наличие у человека каких-либо составных частей от золотых украшений, например, дужки сережек, часть цепочки. Это и есть ювелирный лом, который тоже имеет стоимость. Впоследствии драгоценные сплавы уходят на переплав, из них будут созданы другие ювелирные украшения.

Очень важно иметь и ювелирные весы особой точности. Особая точность подразумевает способность оценить вес украшения или его части с погрешностью не более 0,01 г.

Признаки хорошего ломбарда: оперативная профессиональная оценка, минимум бюрократических формальностей, учет бриллиантов и других драгоценных камней. Также профессионалы гарантируют конфиденциальность личных и платежных данных, прозрачность каждой сделки, документальное оформление, бесплатную оценку украшения. Как правило, ломбарды располагаются в центральных районах города, чтобы до них можно было удобно добраться из любых районов мегаполиса.

Несколько слов стоит сказать и о брендах. Изделия известных марок будут оценены дороже, если они подлинные и у хозяина в наличии есть сертификат, подтверждающий оригинальность происхождения.