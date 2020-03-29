Выбор лучшего кондиционера в квартиру этим летом

13:10

О кондиционерах сказано уже больше чем нужно

Но когда перед человеком встает вопрос о покупке своего первого кондиционера, выходит так, что он попадает в огромную бездну информации, которая его утягивает все дальше и дальше, а ответа на нужный вопрос так и нет. Казалось бы, если есть конкретная площадь помещения, которую необходимо охладить до заветных 24 градусов Цельсия, есть рамки бюджета, в которые нужно вписаться, не должно быть проблем с выбором.

Однако все не так просто, утверждают эксперты компании Um-Climat.ru: Кондиционеры в Челябинске еще и с установкой клиенты решаются купить только после тщательного изучения не только моделей и их характеристик, но и отзывов о компании-установщике, а также после краткого ликбеза по внутреннему устройству агрегата и даже нюансах самого монтажа.

Краткие особенности бытовых кондиционеров

Говорить о видах бытовых кондиционеров не стоит: все знают о существовании настенных, оконных и мобильных напольных моделях, а если и не знают, то название говорит само за себя. Для охлаждения квартиры или частного дома в большинстве случаев прибегают к помощи именно настенных аппаратов. Причины этому очевидны:

- Простота эксплуатации;

- Огромный выбор моделей;

- Низкий уровень шума внутри помещения;

- Наличие дополнительных опций в виде воздушных фильтров, ионизаторов и пр.

Нюансы выбора кондиционера для дома

Первое, с чего на самом деле начинается выбор, это конечно заветное слово «инвертор». Многие знают, что это технологично, это ново, многие только из-за этого уже и хотят именно такой прибор. Самое главное – инверторный кондиционер способен регулировать свою производительность, а точнее производительность наружного блока (компрессора) в зависимости от требуемой нагрузки. Это позволяет снижать уровень шума наружного блока в момент выхода на рабочий режим, т.е. когда кондиционер работает уже на «поддержание» параметров, в этот момент его почти не слышно.

Обычный же кондиционер, так называемый «on-off» будет включать и выключать компрессор (самое шумное что есть во всей конструкции) на всю мощность, когда это ему нужно. Также в преимущества инвертора можно записать существенную экономию электроэнергии во время длительной работы. За данную технологичную доработку придется доплатить минимум 50% от стоимости аналогичного обычного прибора.

Далее по популярности вопросов при покупке стоит вопрос о наличии фильтров очистки. Здесь нужно понимать, кондиционер – это устройство для охлаждения, а не очищения воздуха. Для очистки применяются специальные устройства, мойки воздуха, очистители и прочая подобная бытовая техника. Конечно, производители не забывают указывать в своих буклетах о наличии современных многоуровневых системах очистки.

Чтобы представлять, о чем идет речь необходимо один раз открыть переднюю панель внутреннего блока и увидеть размер этих самых фильтров – он составляет от силы 10% от общей площади теплообменника, через который проходит воздух. В итоге чистит – да, эффективно – вопрос. Есть исключения: специальные модели некоторых премиум брендов, которые приравниваются по международной классификации к бытовым очистителям воздуха.

По требуемой мощности охлаждения выбор проблем не доставляет, в большинстве случаев можно считать 1 кВт холода на 10 квадратных метров площади. Если помещения не стандартные, то любой специалист по продаже такой техники довольно быстро сделает перерасчет.

По уровню шума внутреннего блока необходимо выбирать максимально тихое устройство, подходящее по бюджету. Лидеры рынка предлагают модели с потрясающими характеристиками – 18-19 дБ, бюджетные модели как правило «шумят» на 24-26 дБ.

Из множества дополнительных функций можно выделить только одну – удаленное управление устройством с мобильного телефона или планшета. Почти каждый скажет – мне это не нужно. Так кажется с первого взгляда. Но если представить, что вы возвращаетесь в тридцати пяти градусную жару с отдыха на выходных, а дома за время вашего отсутствия чуть меньше тридцати и даже если у вас есть кондиционер, попадая домой вы оказываетесь в бане, в которой на вас, по вашей же команде с пульта ДУ начинает дуть ледяным воздухом ваш же замечательный кондиционер. Приятного мало. Другой вариант: при аналогичном развитии событий за 30 минут до приезда домой, как только за городом у вас мобильный телефон поймал сеть, вы нажатием на экран даете команду кондиционеру включиться, приезжаете домой, открываете дверь и попадаете в оазис комфорта.

Итак, самое интересное, какого производителя выбрать? Действительно, в настоящий момент брендов, под которыми производятся кондиционеры, огромное количество. Совет простой – выбирать именитый бренд, имеющий развитую сервисную службу и предоставляющий максимальную официальную гарантию. Если выбрать неизвестный, дешевый вариант – не стоит ждать от него многолетней работы и комфортных показателей эксплуатации.

Напоследок можно только добавить, что в современных реалиях можно и нужно не забывать про внешний вид бытовой техники, ведь это часть интерьера и чаще всего это жилое помещение. Производители это понимают и предлагают варианты дизайнерских моделей, а также модели специально разработанные, например для детских комнат с соответствующим оформлением.