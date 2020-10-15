«Нарядные» роллы: как празднично подать яства к столу

06:34 16.10.2020

Организовываете банкет, подготавливаете фуршетный стол или просто ждете гостей на вечеринку?

В таком случае стоит уделить внимание сервировке и способам подачи блюда. Сделать это несложно, особенно если речь идет о суши и роллах. Почему именно эти яства для праздничного стола? Дело в том, что японские рулетики просто брать и удобно кушать. Особенно это важно на фуршете, когда вилки могут попросту отсутствовать и все закуски берут руками.

Еще одним преимуществом является возможность создания яркой презентации японских блюд, что выглядит красиво и стильно. А как это лучше всего сделать, мы расскажем в этой статье.

Праздничная композиция

Азиатские блюда, специи и приправы позволяют создать настоящую изюминку стола. Необязательно самостоятельно готовить рулетики, даже если вы талантливая домохозяйка. Потратьте время на себя, а процессом приготовления займутся сушисты ресторана «Фарфор». В каталоге, полном классических блюд и авторских композиций, вы сможете заказать роллы или уже сформированные сеты. Несмотря на изумительное качество и чудесный вкус, цены остаются приемлемые и они не ударят по кошельку.

Однако то, что вы не приложили руку к созданию самих рулетиков, это не значит, что не можете заняться оформлением стола. Даже самые простые маки можно украсить сверху нарезкой из овощей, красной икрой, филе рыбы, мягким сыром, японским соусом или майонезом, по бокам композиции выложить зелень или цветы сакуры.

В зависимости от тематики мероприятия, роллы можно выложить в форме:

дракона;

черепахи;

улитки;

бабочки;

сердца и пр.

Еще одной оригинальной подачей является выкладывание японских рулетов на деревянном кораблике. Но для этого необходимо приобрести, собственно, поднос в форме судна. Многие используют для подачи роллов специальные подставки для капкейков. Каждый сможет подойти и взять для себя нужное количество порций.

Классика жанра

Но какими бы ни были оригинальными способы подачи, все равно стандартная презентация на подставках выглядит просто, красиво и колоритно. Ведь именно так в Японии подают блюда. Из нескольких видов рулетиков собирается сет, при этом каждая порция выкладывается в определенном порядке. Благодаря широкой цветовой палитре и ярким краскам, получается создать настоящие произведения искусства, достойные выставок.

Более простой и «родной» россиянам способ подачи – это презентация на обычных широких фарфоровых или стеклянных тарелках с плоским основанием. Но, чтобы это не выглядело «по-домашнему», стоит выбрать посуду белого или черного цвета без рисунков. Можно посетить японские магазины, где продаются тарелки в азиатском стиле. Они помогут сделать простую и одновременно с этим стильную презентацию. Такая подача имеет право на существование даже на фуршете или банкете.