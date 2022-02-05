18:38 5.02.2022

Строительные работы требуют определенных знаний, даже человеку, который строить самостоятельно не будет.

Строительные работы требуют определенных знаний, даже человеку, который строить самостоятельно не будет. Для того, чтобы построить дом своей мечты, нужно подумать о том, из каких материалов он будет воспроизведен. Особое внимание необходимо уделить фасаду здания. В этой статье мы поговорим про фасадный декор из пенополистера.

Зачем нужен фасадный декор?

Благодаря фасадному декору можно преобразить коттедж, дом или усадьбу, и наполнить архитектуру дома индивидуальностью, исключительности и креативностью.

Существует несколько основных элементов фасадного декора:

1. Карнизы;

2. Плитки для фасада;

3. Русты;

4. Тумбы;

5. Балясины;

6. Колонны;

7. Пилястры и так далее.

Все они придают дому неповторимость и изысканность.

Что такое фасадный декор из пепополистера?

Первоначально, основными материалами для создания декора являлись примитивные элементы – гипс и бетон. Все они имели определенные недостатки – не устойчивы к воде и другим механическим и природным воздействиям. Современный мир постоянно меняется, в связи с этим стали появляться новые материалы – пенополистер. Фасадный декор из пенополистера – это популярная тенденцию, которую можно наблюдать в строительстве.

Преимущества пенополистера

Есть ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание:

1. В первую очередь, фасадные элементы, выполненные из этого материала, достаточоно мало весят. В связи с этим, нагрузка на здание минимальна;

2. Фасадный декор из пенополистера достаточно легко изготавливается и монтируется. При этом, если интерьерный элемент компактен, установить его может один человек самостоятельно, без помощи специалистов;

3. Этот материал – универсален, именно поэтому отделка фасада из пенополистирола может пестреть самыми разнообразными фактурами и цветами, открывающими настоящий простор для полета творческой и дизайнерской мысли;

4. Пенополистер устойчив к гниению, к образованию грибка. Он показывает серьезные износоустойчивые характеристики, поэтому можно смело сказать, что на протяжении всего периода эксплуатации вы забудете про реставрацию объектов фасада.

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