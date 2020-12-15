«Аэрофлот» будет отсаживать отказавшихся надеть маску

18:20 15.12.2020

«Аэрофлот» принял решение ужесточить контроль за соблюдением правил безопасности пассажирами в период коронавируса. Новое ограничение коснется тех клиентов, кто отказывается носить маски на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря «Аэрофлота» Юлии Спиваковой.

Перевозчик выделит в салоне специальные места для пассажиров, которые по каким-либо причинам не хотят надеть маску на время рейса. Днем ранее «Аэрофлот» заявлял об ужесточении соблюдения масочного режима на самолете — вплоть до отказа в допуске к полету.

«"Аэрофлот" заявил об усилении контроля соблюдения масочного режима... Поэтому для пассажиров, заявивших об отказе использовать маску уже после закрытия дверей, предусмотрены выделенные места», — пояснила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

По ее словам, это «общемировая практика и вынужденная мера». Пресс-секретарь авиакомпании добавила, что перевозчик будет информировать пассажиров о «невозможности совершения полета» за отказ выполнять требования Роспотребнадзора.

По указаниям Роспотребнадзора и Росавиации, из-за COVID-19 пассажиры допускаются на борт в масках и перчатках, замена масок осуществляется раз в три часа, пассажиры с температурой выше 37 °С не допускаются на борт.