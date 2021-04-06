Сертификаты о вакцинации с госуслуг не подойдут для поездок за границу

Вакцинация

Электронные сертификаты о вакцинации на английском языке, которые начал формировать портал госуслуг, нельзя будет использовать для путешествий за рубеж.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что на портале можно будет получить сертификат о вакцинации как на русском, так и английском языках, однако, когда эта опция появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только российского паспорта, а не заграничного.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», - подтвердили «Интерфаксу» в службе поддержки портала.

Напомним, ранее в Сети уже появлялась информация о том, что в странах Европе активно обсуждается возможность путешествий с так называемыми «ковидными паспортами» или с сертификатами о вакцинации, удостоверяющими, что человек сделал прививку от коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 21:42
    Гость: Влад

    Сам принцип электронного паспорта ущербен!
    Неужели нельзя выдать бумажный сертификат с подписями и печатями?

  2. 06.04.2021, 21:28
    Гость: однозначно

    Надуманная проблема,какие трудности указывать данные и второго паспорта.Геморрой как бонус во всех деяниях власти.

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