Сертификаты о вакцинации с госуслуг не подойдут для поездок за границу

20:54 6.04.2021

Электронные сертификаты о вакцинации на английском языке, которые начал формировать портал госуслуг, нельзя будет использовать для путешествий за рубеж.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что на портале можно будет получить сертификат о вакцинации как на русском, так и английском языках, однако, когда эта опция появилась, оказалось, что в документе на английском указываются данные только российского паспорта, а не заграничного.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», - подтвердили «Интерфаксу» в службе поддержки портала.

Напомним, ранее в Сети уже появлялась информация о том, что в странах Европе активно обсуждается возможность путешествий с так называемыми «ковидными паспортами» или с сертификатами о вакцинации, удостоверяющими, что человек сделал прививку от коронавируса.