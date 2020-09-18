Аренда яхты в Сочи: как Рентето делает яхтинг доступным

16:54 11.11.2025

Сегодня не нужен миллиард на счету, чтобы воплотить мечту отдыха на яхте – на «Рентето» арендовать яхту в прокат с капитаном от часа до нескольких суток легко и просто!

Прокат яхт в Сочи вдали от городской суеты



Еще совсем недавно яхта воспринималась, как недосягаемая мечта, являясь атрибутом миллиардеров и героев светских хроник. Действительно, позволить себе содержать и обслуживать белоснежную красавицу – достаточно дорогое удовольствие. Но сегодня все меняется. «Рентето» сделал роскошную яхту ближе, чем когда-либо и не по обещаниям, а по факту.

Аренда яхты в Сочи на Рентето

От прогулки по порту Сочи к сервису аренды яхт



Идея создать простой и прозрачный способ бронирования яхт у основателя «Рентето» возник не в офисе, а во время прогулки по морпорту в Сочи и поиска подходящего катера для рыбалки. Многие туристы также, как и он, испытывали на себе призывы наглых уличных продавцов пойти на морскую прогулку. Тогда и пришла идея сделать так, чтобы аренда яхты в Сочи была простой, а запутанной и непрозрачной по цене историей, доступной избранным?

Так в 2017 году появилась онлайн-платформа renteto.com, ставшая ключевой точкой для тысяч туристов, которые хотят арендовать яхту в отпуске. Сотни благодарных отзывов и пожелания постоянных клиентов побудили расширить географию предоставления услуг. В 2025 году «Рентето» сделал мощный рывок и запустил работу не только на Черноморском побережье Краснодарского края, но вышел на рынок яхтинга Москвы и Санкт-Петербурга. Наработанная практика и высокие стандарты обслуживания теперь также доступны на водохранилищах Подмосковья, Неве и Финском заливе.

Почему стоит арендовать яхту на Renteto



На рынке яхтинга в Сочи можно арендовать яхту несколькими способами:

напрямую у судовладельца;

через сервисы, оказывающие услуги бронирования яхт;

у уличных продавцов.



У каждого варианта этого есть свои плюсы и минусы. Так, судовладелец может дать более низкую цену, но выбор часто ограничен. Собственник предложит Вам свою яхту, при этом Вы лишитесь возможности посмотреть другие предложения яхт, которые могут оказаться дешевле и комфортнее. Для туристов, которым важна самая низкая цена и это единственный решающий фактор, безусловно это лучшее решение.

Однако яхта - это эксклюзивный отдых и многие гости хотят иметь возможность выбора не из одной, в лучшем случае двух или трех яхт, а рассмотреть все варианты и цены. В этом случае на помощь приходят агрегаторы, каталоги которых часто насчитывают 50-100 яхт на любой вкус и кошелек. Обращаясь в «Рентето», гости получают исчерпывающую консультацию по всем предложениям, которые представлены в каталоге, а не ограничиваются одним или двумя предложениями. Компании, специализирующиеся на яхтенном чартере, знают особенности моделей всех судовых верфей, таких как Azimut, Princess, Sunseeker, Bayliner, Fairline и многих других. Менеджеры ежегодно сами осматривают яхты Сочи, стоящие в морпорту и непредвзятым взглядом могут рассказать о состоянии каждой из них, чтобы нахождение на борту яхты принесло массу положительных эмоций и впечатлений.

«Доверие клиентов самое дорогое, чего можно добиться в бизнесе - его не купишь ни за какие деньги и им измеряется успех». А. Лазарян – основатель Рентето.

Благодаря большому выбору яхт, агрегаторы могут проводить различные маркетинговые акции и предлагать различные специальные условия на дополнительные опции, например, скидка на гидроцикл при аренде яхты. Политика Renteto заключается в предоставлении скидок на длительный прокат яхты с капитаном. Так для большинства яхт при аренде более 3 или 5 часов действуют специальные цены, а стоимость аренды на сутки всегда обсуждается индивидуально. Это касается не только цены, но и маршрута, программы, меню и множеств мелочей, из которых и складывается клиентский сервис.

Яхты Сочи

Онлайн платформа Рентето выступает в качестве гаранта – это одно из самых больших преимуществ для клиента. Предоплата, которую гости оплачивают на сайте, резервируется и в случае шторма или запрета на выходы в открытое море возвращается. При этом компания ведет абсолютно прозрачный бизнес и выдает кассовый чек при оплате на официальном сайте. Это радикально отличает цивилизованное бронирование яхты от перевода денег на карту уличным продавцам или «зазывалам покататься».

Какова цена за качество и сервис



Различные яхтенные компании предлагают разный пакет услуг и уровень обслуживания, на который сразу же стоит обратить внимание. Сегодня цена перестала быть единственным фактором, определяющим выбор той или иной яхты. Гости хотят получить высокий уровень обслуживания, начиная от профессионального и дружелюбного ответа менеджера по телефону до чистых простыней и полотенец на борту. Как говорится, дешевый сыр только в мышеловке. Хотите дешево и сердито – будьте готовы к разному роду сюрпризам.

Цена складывается из множества составляющих, среди которых затраты на стоянку в порту, топливо, уровень и профессионализм капитана и экипажа, наличие дополнительных опций и водных развлечений. Яхтинг предполагает особую культуру отдыха, и она не может быть дешевой по ряду причин. Например, невозможно двигаться во время морской прогулки в Сочи, когда яхта арендована по самой низкой цене, в которую заложен минимальный расход топлива. Соответственно, экономия так или иначе скажется на безопасности, состоянии яхты и сопутствующих услугах. Часто экономия в несколько тысяч рублей может убить эмоции на сотни тысяч, которые можно получить в открытом море. Renteto ставит качество услуг и клиентского сервиса на первое место.

Снять яхту в Сочи и насладиться морем легко



В зависимости от пожеланий к формату досуга возможны различные варианты аренды яхты:

на несколько часов – морские прогулки в Сочи от 1 часа позволят отойти от берега на пару миль, пройтись вдоль берега, искупаться и позагорать. Оптимальным считается аренда на 3 часа. Этого времени, как правило, достаточно, чтобы насладиться и сохранить желание повторить яхтенный опыт.

Аренда яхт в Сочи без миллиарда на счету



Сегодня арендовать яхту в Сочи – значит позволить себе глянец и стиль без баснословных затрат. Это новый символ отдыха: встреча с дельфинами, ласковое море, закаты солнца и воспоминания, которые останутся с вами навсегда.

Почувствовать себя хозяином морских горизонтов стало так же просто, как заказать ужин в модном ресторане. И, возможно, именно в этот отпуск вы поймёте, что яхта – это не роскошь, а доступный способ прожить свои лучшие моменты красиво.

Фото © «Рентето»