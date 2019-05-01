]]> ]]>
Главная В России Новости

В Петербурге наркоскандалом завершилось первомайское шествие оппозиции

19:20 1.05.2019
Фото с сайта news.rambler.ru
Материалы по теме:

Депутат-дебошир Резник, возможно, обкурился веществами и попытался сорвать первомайскую демонстрацию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге наркоскандалом завершилась первомайская демонстрация оппозиции. Депутат городского Законодательного собрания от фракции «Партия Роста» Максим Резник пришёл на шествие предположительно  в неадекватном состоянии. По свидетельствам очевидцев, депутат находился под действием сильных наркотических средств.

Находясь в невменяемом состоянии, парламентарий спровоцировал конфликт сотрудниками правоохранительных органов. Когда действия Резника вышли за рамки разумного, полицейские вынуждены были скрутить неадекватного депутата и задержать. На время успокоения Резника усадили в автобус, где он находился, пока приходил в себя.

После этого за действия своих сотрудников перед ним извинился глава управления МВД по Ленобласти Дмитрий Баранов.

Ранее в Санкт-Петербурге Резник прославился своими пьяными дебошами и истериками. Так, после очередного поражения на выборах в ЗакС, мундеп в состоянии сильного алкогольного опьянения приехал с друзьями в свой округ, устроил скандал и обещал покарать всех виновных в проигрыше.

Максим Резник является наиболее вероятным кандидатом от «Партии Роста» на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. На сегодняшний день главой города является Александр Беглов, который ранее поручил городским властям жёстко бороться с рекламой наркотиков, распространителями и теми, кто вовлекает молодёжь в наркоторговлю.
 

Темы: В России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.05.2019, 22:33
Гость: Ну да, конечно

А что еще можно ожидать от человека с такой древней еврейской фамилией. Его работа - обрезание, а он в депутаты. Домой, домой в Израиль, в синагоги.
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.