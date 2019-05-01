В Петербурге наркоскандалом завершилось первомайское шествие оппозиции

19:20

Депутат-дебошир Резник, возможно, обкурился веществами и попытался сорвать первомайскую демонстрацию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге наркоскандалом завершилась первомайская демонстрация оппозиции. Депутат городского Законодательного собрания от фракции «Партия Роста» Максим Резник пришёл на шествие предположительно в неадекватном состоянии. По свидетельствам очевидцев, депутат находился под действием сильных наркотических средств.

Находясь в невменяемом состоянии, парламентарий спровоцировал конфликт сотрудниками правоохранительных органов. Когда действия Резника вышли за рамки разумного, полицейские вынуждены были скрутить неадекватного депутата и задержать. На время успокоения Резника усадили в автобус, где он находился, пока приходил в себя.

После этого за действия своих сотрудников перед ним извинился глава управления МВД по Ленобласти Дмитрий Баранов.

Ранее в Санкт-Петербурге Резник прославился своими пьяными дебошами и истериками. Так, после очередного поражения на выборах в ЗакС, мундеп в состоянии сильного алкогольного опьянения приехал с друзьями в свой округ, устроил скандал и обещал покарать всех виновных в проигрыше.

Максим Резник является наиболее вероятным кандидатом от «Партии Роста» на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. На сегодняшний день главой города является Александр Беглов, который ранее поручил городским властям жёстко бороться с рекламой наркотиков, распространителями и теми, кто вовлекает молодёжь в наркоторговлю.

