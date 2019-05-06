В России будет создан единый реестр населения

23:15

В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения, рассказал президенту Владимиру Путину глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

По его словам, с 1 октября 2018 года уже работает единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, оператором ведения которой является ФНС.

«Если все будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдет ретроконверсия (оцифровка бумажных документов. — ред.) с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы загсов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения России», — приводит слова Мишустина РБК.

О том, что в России идет работа над созданием единого реестра населения на основании полученных из загсов данных, стало известно в начале 2016 года. В июне 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В мае 2017 года директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова рассказывала, что «во главу ресурса ставится человек», к которому «подстыковываются различные связи», а вместе с ФНС над созданием такого реестра работают Минюст и Минфин.

Планируется, что в реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах.