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В России будет создан единый реестр населения

23:15 6.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России идет работа по созданию единого централизованного реестра населения, рассказал президенту Владимиру Путину глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

По его словам, с 1 октября 2018 года уже работает единая система записи актов гражданского состояния в российских загсах, оператором ведения которой является ФНС.

«Если все будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдет ретроконверсия (оцифровка бумажных документов. — ред.) с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы загсов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения России», — приводит слова Мишустина РБК.

О том, что в России идет работа над созданием единого реестра населения на основании полученных из загсов данных, стало известно в начале 2016 года. В июне 2016 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

В мае 2017 года директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Александра Дронова рассказывала, что «во главу ресурса ставится человек», к которому «подстыковываются различные связи», а вместе с ФНС над созданием такого реестра работают Минюст и Минфин.

Планируется, что в реестр будут внесены сведения о рождении, смерти, браках и разводах.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 23:54
Гость: Праально!

Мишустер опять "при делах".
Всех жителей - на карандаш! Тьфу!.. на компьютер.
После чего всю базу можно будет купить на ближайшей "горбушке".
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