В российской армии скоро появится должность главного сержанта

10:20

В российской армии появится должность главного сержанта Вооруженных сил РФ.

Об этом заявил журналистам статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков, сообщает РИА Новости.

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателю объединенного коммитета начальников штабов.

В настоящее время в Минобороны определены несколько уровней прохождений военной службы контрактниками.

Первый уровень - это прохождение службы на должностях по эксплуатации и применению вооружения и военной техники (механики-водители, наводчики-операторы, техники рот).

Второй уровень - прохождение службы на должностях командиров отделений, начальников расчетов, командиров танков.

Третий уровень - прохождение военной службы на должностях командиров взводов, заместителей командиров взводов, а также старших подразделений и старших техников.

Четвертый и пятый уровни - это сержанты новой категории (сержанты-управленцы, сержанты-администраторы).

«При этом сержанты четвертого уровня - это мастер-сержанты бригадного (полкового) звена, а пятого уровня - главные сержанты от армейского звена и выше - до главного сержанта Вооруженных сил РФ», - сказал Панков.

Он также заметил, что предусматривается ежегодная обязательная аттестация военнослужащих, проходящих службу по контракту, которая покажет, кто из 200 тысяч нынешних контрактников продолжит службу в армии.