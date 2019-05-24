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В российской армии скоро появится должность главного сержанта

10:20 24.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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В российской армии появится должность главного сержанта Вооруженных сил РФ.

Об этом заявил журналистам статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков, сообщает РИА Новости.

Аналогичная должность существует в армии США, где главный сержант координирует и контролирует сержантский корпус, а также является советником министра обороны и председателю объединенного коммитета начальников штабов.

В настоящее время в Минобороны определены несколько уровней прохождений военной службы контрактниками.

Первый уровень - это прохождение службы на должностях по эксплуатации и применению вооружения и военной техники (механики-водители, наводчики-операторы, техники рот).

Второй уровень - прохождение службы на должностях командиров отделений, начальников расчетов, командиров танков.

Третий уровень - прохождение военной службы на должностях командиров взводов, заместителей командиров взводов, а также старших подразделений и старших техников.

Четвертый и пятый уровни - это сержанты новой категории (сержанты-управленцы, сержанты-администраторы).

«При этом сержанты четвертого уровня - это мастер-сержанты бригадного (полкового) звена, а пятого уровня - главные сержанты от армейского звена и выше - до главного сержанта Вооруженных сил РФ», - сказал Панков.

Он также заметил, что предусматривается ежегодная обязательная аттестация военнослужащих, проходящих службу по контракту, которая покажет, кто из 200 тысяч нынешних контрактников продолжит службу в армии.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 21:19
Гость: Титус - анонимной шав...е

Пусть откажется от должности Главнокомандующего.
24.05.2019, 20:13
Гость: buslaif

Зачастую офицер окончивший военную кафедру оказывается умнее и компетентные офицера окончевшего ВВУЗ. Сам сталкивался,студенты более инициативные и склонны быстрее мыслить и не оценивать ситуацию по шаблону. Им ближе и понятнее солдаты пришедшие с гражданки. Они , зачастую,лучше ладят с кантрактниками/
/////////////////
Бред гражданского "пиджака".Офицеры, пришедшие в армию с кафедр гражданских ВУЗов могли нормально нести службу только на чисто инженерных должностях. Когда дело доходило до командных должностей в ходе их продвижения по служебной лестнице, то тут они начинали "пускать пузыри", потому как не знали психологии солдата и воинского коллектива и сами не бывали в шкуре рядового.Не надо считать выпускников военных ВУЗов тупорылыми солдафонами.Во- первых в военные ВУЗы всегда был большой конкурс,программа обучения в течение 4-5 лет была такова,что молодой офицер не только изучал досконально матчасть и перспективные разработки, но и приобретал профессиональные командные навыки, изучал военную психологию и педагогику.Во- вторых перед убытием в войска курсанты проходили неоднократно войсковую стажировку.И что значит "уметь ладить с контрактниками"? В армии не ладят и не дружно сожительствуют. Это не студенческая общага. В армии учат профессионально убивать и обучают этому подчинённых по отработанным методикам с применением инициативы и самостоятельности в принятии решений на поле боя.
24.05.2019, 19:55
Гость: Титус

Всем свидомым "болелам" за российскую армию поясняю: только что появилась информация от МО РФ, что эта новость ложная.
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