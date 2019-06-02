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«Яндекс.Такси» хочет заняться вертолетными перевозками

11:27 2.06.2019
Фото с сайта ato.ru

Холдинг "Вертолеты России" (входит в корпорацию "Ростех"), правительство Москвы, сервис-агрегатор "Яндекс.Такси" и поставщик технических решений для организации воздушного движения фирма НИТА ведут переговоры об интеграции вертолетных перевозок в мобильное приложение для заказа такси, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к одному из партнеров. 

В "Ростехе" эту информацию не комментируют. В свою очередь, фирма НИТА подтвердила изданию ATO.RU, что переговоры действительно ведутся, однако на данный момент цены на полеты и сроки реализации проекта не раскрываются.

Стоит отметить, что небо над Москвой (внутри МКАД) пока закрыто для коммерческих перелетов, что лишает проект наиболее привлекательного рынка. В интервью ATO.ru представитель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков отмечал, что открытие для частных полетов московского неба — одно из важных направлений деятельности. По его убеждению, небо над столицей рано или поздно будет открыто, но сегодня говорить о каких-то конкретных сроках преждевременно.

Тем не менее коммерческие пассажирские перевозки можно осуществлять в Подмосковье и в других регионах страны.

В Подмосковье услуги вертолетного аэротакси предоставляют несколько операторов. В компании "Хелипорт Москва", которая организует вертолетные перевозки, отметили, что пассажиропоток в города Подмосковья и прилегающие области достаточный, для существования такого явления, как аэротакси.

"Я считаю, что часть клиентов сервиса "Яндекс Такси" вполне могли бы воспользоваться услугами вертолетного такси, просто об этом никогда не задумывались. С точки зрения практической пользы для потребителя – это непосредственное развитие транспортной системы, упрощение личной логистики, существенная экономия времени и сил", сказал представитель "Хелипорта".

Темы: В России
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Комментарии читателей
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02.06.2019, 16:49
Гость: Виктор из Дмитрова

Вы с такси сначала разберитесь. Одни гастарбайтеры работают, дорог не знают, язык не знают, шайтан -мобиль получается. Пришли эффективные менеджеры и порушили все, что смогли.
02.06.2019, 16:34
Гость: Главное -

побольше пилотов-джамшудов и магометов нанять.
02.06.2019, 13:23
Гость: Это большая

помощь российским предпенсионерам.
Все комментарии (6)
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