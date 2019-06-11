]]> ]]>
Главная В России Новости

Милонов предложил водить депутатов к логопеду и учить русскому языку

11:09 11.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что парламентарии должны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду.

Таким мнением он поделился с Агентством городских новостей «Москва».

«Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню. Это должно относиться в равной степени и к культуре речи - люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке - депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить», - сказал В.Милонов.

Ранее Милонов раскритиковал депутатов региональных парламентов за то, что те носят одежду и аксессуары премиальных брендов, таких как Louis Vuitton, и призвал их сшить себе форму для работы в думе или Заксобрании.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2019, 14:34
Гость: автор не я

Секретари и председатели,
директора и заместители —
их как ни шли к е. не матери,
они и там руководители.
11.06.2019, 14:16
Гость: xmyr

Есть знакомый логопед ,медицинский лингвист, кандидат наук.Очень хорошие результаты пишет докторскую, вот только кнут постоянно менять приходица.Я предлагал розги,говорит розги fusil and антинаучно .
11.06.2019, 14:02
Гость: tot64

Кандитат номер 1 к логопеду, сдаётся мне, - именно милонов!
Все комментарии (9)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.