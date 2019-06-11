Милонов предложил водить депутатов к логопеду и учить русскому языку

11:09

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») заявил, что парламентарии должны говорить на идеальном русском языке, и предложил водить их к логопеду.

Таким мнением он поделился с Агентством городских новостей «Москва».

«Власть - это власть. Ты не активист с сачком, ты - государственный человек. Ты должен соответствовать определенному уровню. Это должно относиться в равной степени и к культуре речи - люди должны говорить без диалектов, без акцента. Они должны говорить на идеальном русском языке - депутаты, например. Надо их учить еще русскому языку, к логопеду сводить», - сказал В.Милонов.

Ранее Милонов раскритиковал депутатов региональных парламентов за то, что те носят одежду и аксессуары премиальных брендов, таких как Louis Vuitton, и призвал их сшить себе форму для работы в думе или Заксобрании.