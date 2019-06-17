В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря

19:09

Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева могут выселить из Спасо-Андроникова монастыря, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ученого секретаря учреждения Наталью Комашко.

По ее словам переговоры с РПЦ идут сложно и не приводят к положительному результату для музея, пока договориться с РПЦ не удалось, даже с помощью согласительной комиссии.

"Церковь не хочет ничего уступать и мирно делить территорию с музеем и мирно разойтись, отдав часть им, а часть нам, не хочет. Здесь собираются ради того, чтобы устроить очередной монастырь, разрушить музей древнерусского искусства", - заявила Комашко.

Это означает, что музею придется освободить помещения. В этом случае он будет разрушен, так как на несколько лет "выпадет из культурной орбиты, он будет недоступен", предупредила она.

Представитель музея напомнила, что учреждение уже 70 лет работает на территории монастыря.

Предложение музея не устроило церковь, ответных предложений она не выдвигала, заявил "Интерфаксу" директор музея Михаил Миндлин. "Единственное, нам было сказано, что наше предложение не устраивает, потому что для того, чтобы возродить монастырь, здесь нужно значительно больше места. Но если его (будет передано) значительно больше, то тогда где будет располагаться музей? Этот вопрос остается. Но мы готовы над ним дальше работать. Но все зависит от противоположной стороны", - сказал он.

Музею не хватает имеющихся у него площадок, других подходящих помещений нет, где будет размещаться организация, если монастырь начнут возрождать, неясно. В январе музей получил письмо от Росимущества и за подписью патриарха. Ведомство попросило организацию в соответствии с действующим законодательством передать РПЦ весь комплекс Спасо-Андроникова монастыря, напомнил Миндлин.

Затем Минкультуры провело согласительную комиссию, на которой обсуждался вариант с сохранением музея на территории обители. Музей тогда предложил передать церкви Спасский собор, здание бывшей администрации музея, Северо-западную башню и Братский корпус, где находится фондохранилище. Это предложение РПЦ не устроило. Теперь музей ждет "предложение со стороны патриаршего подворья, как они видят, как мы можем в дальнейшем сосуществовать на территории Спасо-Андроникова монастыря", добавил Миндлин.

Русская православная церковь не намерена форсировать процесс перевода Музея Андрея Рублева из Спасо-Андроникова монастыря, переезд может занять десять, 15 и 20 лет, заявил "Интерфаксу" глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

По его словам, в конечном счете "сбалансированность решений окупит то время, которое потребуется для их принятия". Он заверил, что сейчас никто "никакого выселения музея даже в мыслях не имеет, это не является никаким указанием священноначалия - просто частные домыслы людей, которые не вполне владеют ситуацией".

И у церкви, и у музейного сообщества цель - "найти взаимоприемлемое решение, а не пытаться перетянуть на себя канат", заявил отец Леонид.

У РПЦ есть понимание ценности Музея Рублева, в церкви считают, что музей должен существовать. "Мы также понимаем, что в исторической перспективе может быть возрожден монастырь, но с учетом того, что это не обычная монашеская обитель, а место памяти Андрея Рублева, поэтому использование церковных построек и храмов, в том числе совместное, изначально закладывается в наше будущее сотрудничество", - заявил священник.

Росимущество попросило музей передать недвижимость Спасо-Андроникова монастыря церкви в начале 2019 года.