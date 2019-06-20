Зачем школам наши аккаунты в соцсетях?

Какое отношение страницы родителей и их загранпаспорта имеют к образованию, и откуда у бюджета деньги, чтобы хранить эти данные, как предписывает закон?

В России появится Цифровая образовательная среда, которая охватит все школы страны. Приказ о создании федеральной платформы подготовили в Министерстве просвещения и Министерстве цифрового развития. Чтобы составить профили каждого из участников образовательного процесса — учеников, учителей, и даже родителей — чиновники планируют собирать их персональные данные.

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Кроме имени и даты рождения в анкете для школьников есть пункты об успеваемости, репетиторах, одноклассниках и допущенных правонарушениях, для родителей и учителей — о загранпаспортах и водительских правах, и для всех без исключения — данные о страницах в социальных сетях.

Зачем это нужно, в Минпросе объясняют очень размыто. «Такая консолидация данных позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе в электронном виде», — цитирует представителей ведомства «Коммерсант». При этом, в министерстве подчеркнули, что собирать и обрабатывать данные будут на добровольной основе с согласия участников образовательного процесса «в рамках действующего законодательства РФ о персональных данных».

Как рассказал «Росбалту» первый заместитель главы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин, сейчас доступ к образовательным ресурсам никак не связан с паспортами, тем более — с заграничными. «Если бы эта инициатива исходила от ФСБ, я мог бы строить какие-то предположения. Но какое это отношение имеет к образованию, мне оценить трудно. Пока вся эта история мне не понятна», — отметил парламентарий.

Директор института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина согласилась, что сейчас вся эта инициатива вызывает некоторое недоумение. «Я разделяю связанные с этим опасения. Мне кажется, здесь есть угроза нарушения персонального пространства, которая несет в себе риски контроля со стороны государства и даже тех или иных санкций», — отметила Абанкина.

По ее словам, сейчас школа имеет достаточно ограниченный набор данных о семье. Даже статус здоровья и диагнозы ребенка родители не обязаны предоставлять в образовательные организации. «Администрации достаточно паспортных данных одного из родителей и информации с места работы: телефон, адрес. Но это продиктовано реальной необходимостью. Сегодня в школах нет своих медиков, и если ребенку нужно будет вызвать „скорую“, администрация должна понимать, как сообщить об этом родителям», — объяснила эксперт.

Дополнительные сведения родители должны будут предоставить, если претендуют на какие-то льготы, например, справку о доходах для малоимущих семей. Но в этом случае понятно, для чего нужна эта информация.

«Идея собирать данные о загранпаспортах и аккаунтах в соцсетях настораживает, поскольку не было объявлено, каковы направления использования этой информации, какие будут санкции, если будет признано, например, что поведение в соцсетях кого-то из участников образовательного процесса, какие-то отдельные его высказывания не соответствуют чему-либо, о чем никому пока не известно. Я считаю, что человек имеет право вести себя в соцсетях так, как считает нужным — в рамках общественных правил и закона. Но главное, я не вижу связи сбора этих данных с образованием», — подчеркнула собеседница «Росбалта».

Причем, все это коснется не только родителей, но и педагогов, которые, к слову, и так уже натерпелись в результате оценки их поведения в соцсетях.

Но говоря об этической стороне, многие забывают о финансовой. Ведущий аналитик РАЭК (Российской ассоциации электронных коммуникаций) Карен Казарян обратил внимание, что авторы документа таким образом берут на себя, и не только на себя, но и на массу учебных заведений, которые будут собирать эту информацию, обязательства оператора персональных данных со всеми вытекающими.

«Кто-то должен будет хранить данные, иметь под это технические ресурсы, проводить проверки, заполнять соответствующие документы для Роскомнадзора, и так далее. Это не самое дешевое удовольствие, и я сомневаюсь, что на сегодняшний день в школах есть сотрудники, которые знакомы с этой процедурой. И я не уверен, стоит ли оно того. Какие бы цели они не преследовали, эти данные, совершенно очевидно, можно собрать массой других способов.

В Москве, в других городах, где взаимодействие с жителями по Сети налажено, у городских властей уже есть эта информация. Не могу представить какую-то выгоду для чиновников, которая оправдывала бы все сложности с защитой персональных данных», — отметил Казарян.

По его словам, не самая крупная в стране школа по объему персональных данных учеников, учителей и родителей будет примерно равна средней российской компании со всем ее штатом, и на хранение и защиту этих данных ей придется тратить около миллиона рублей в год. Сегодня в России примерно 53,5 тысячи школ. То есть, бюджету эта инициатива может стоить больше 50 млрд рублей — ежегодно.