]]>
]]>
Главная Кино Новости

Кинотеатры в Грузии прекратили показ фильмов на русском языке

12:30 24.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Грузинские кинотеатры прекратили показывать фильмы на русском языке.

Данные об этом подтвердили в информационной службе сети кинотеатров Грузии. «Да, с 20 июня мы больше не показываем фильмы на русском языке. Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то», - призналась ТАСС сотрудница информационной службы кинотеатров.

На вопрос, связано ли решение кинотеатров с событиями последних дней в грузино-российских отношениях, сотрудница информационной службы ответила отрицательно.

Параллельно президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля «российским авиакомпаниям «временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
 

Темы: Грузия, Кино в мире, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Акции протеста в Грузии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2019, 16:54
Гость: Думал

генацвале умнее хохлов.
24.06.2019, 16:40
Гость: табунами покупать билеты в Грузию

Никогда там не был и не тянет.
24.06.2019, 16:11
Гость: личный опыт

Вообще-то Лебединое озеро - это балет. Но с другой стороны, действительно, зачем грузинам Анна Каренина, Баллада о солдате, когда есть Капитан Америка, Супермен, Мстители и прочие шедевры американской кинопомойки.
Все комментарии (13)
]]>

]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.