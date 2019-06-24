Кинотеатры в Грузии прекратили показ фильмов на русском языке

12:30

Грузинские кинотеатры прекратили показывать фильмы на русском языке.

Данные об этом подтвердили в информационной службе сети кинотеатров Грузии. «Да, с 20 июня мы больше не показываем фильмы на русском языке. Почему было принято такое решение, не могу сказать. Я также не знаю и то, возобновятся ли показы когда-то», - призналась ТАСС сотрудница информационной службы кинотеатров.

На вопрос, связано ли решение кинотеатров с событиями последних дней в грузино-российских отношениях, сотрудница информационной службы ответила отрицательно.

Параллельно президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля «российским авиакомпаниям «временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

