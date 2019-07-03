Погибшие офицеры подводники служили в секретной части в Петербурге

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Шойгу рассказал Путину о гибели 14 подводников. Стоп-кадр из видео в YouTube

Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», погибшие числятся в списках личного состава части, которая подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно».

Согласно информации в Сети, подразделение специализируется на разведке, а на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910.

Напомним, трагедия произошла 1 июля, однако известно о ней стало лишь на следующий день. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования близким погибших российских подводников и потребовал от главы Минобороны Сергея Шойгу установить причины трагедии.