Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары бомбами

21:12

Депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары в Сибири с помощью бомб, сбросив их на горящие леса. Она напомнила, что такие бомбы разработали еще в Советском Союзе.

«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — написала Боровикова в Facebook.

По данным Минприроды, площадь лесных пожаров в России составляет 2 млн 700 тысяч гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году. В четырех регионах из-за пожаров ввели режим ЧС.