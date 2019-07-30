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Алтайский депутат предложила тушить лесные пожары бомбами

21:12 30.07.2019
Евгения Боровикова. Фото со страницы в соцсети
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Депутат заксобрания Алтайского края Евгения Боровикова предложила тушить пожары в Сибири с помощью бомб, сбросив их на горящие леса. Она напомнила, что такие бомбы разработали еще в Советском Союзе.

«В Швеции потушили лесной пожар, сбросив на него бомбу. При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения. В Китае горящий лес также обстреливается специальными снарядами. При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров. Причем такие бомбы с огнегасящим средством разработали еще в Советском Союзе! Нет денег у нашей власти на такие действия? А спонсировать военные операции в других странах, пока своя погибает, деньги есть?» — написала Боровикова в Facebook.

По данным Минприроды, площадь лесных пожаров в России составляет 2 млн 700 тысяч гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году. В четырех регионах из-за пожаров ввели режим ЧС.

Темы: Лесные пожары в России
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 00:14
Гость: Сердечник

вот и пошла бы и побегала там с огнетушителем в костюме тушилы...
однако целый ряд диванных "природоохранных" сообществ и не такое предлагают, что видно по содержанию разбросанных листовок в населённых пунктах около лесов и мест пожаров...
все эти интриганы-критиканы могли бы просто без лишнего пафоса и гонора пойти и спросить, чем конкретно можно помочь, а иначе заткнуться и не устраивать шумиху, от которой самому лесу не то что пользы, вред один...
30.07.2019, 22:26
Гость: А чё?

После банды патриотов и их императора пусть хоть пустыня. Им же не жить в Сибири да и вообще в России.
30.07.2019, 22:10
Гость: tot64

Баба на руси как всегда больше чем просто баба...
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