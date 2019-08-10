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В «Росатоме» рассказали подробности взрыва под Северодвинском

18:13 10.08.2019
Скриншот с YouTube
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Возгорание и последующий взрыв под Северодвинском произошли во время испытания ракеты на морской платформе.

"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - рассказали агентству ТАСС в департаменте коммуникаций госкорпорации "Росатом".

По словам представителя Росатома, "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий".

"Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям. Каждый из нас понес тяжелую утрату. Это личная боль. Прощание с нашими коллегами состоится в понедельник, 12 августа", - сказал представитель госкорпорации.

По его словам, "финансовая ответственность за будущее семей погибших товарищей теперь, безусловно, лежит на госкорпорации "Росатом". "Речь идет не только об одноразовой помощи. Это малая часть того, что мы можем сделать в знак признательности к самоотверженной работе испытателей, отдавших свои жизни во благо безопасности всех нас", - добавил собеседник.

Темы: Происшествия, Росатом
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