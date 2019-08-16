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Путин присвоил пилотам аварийного A321 звания героев России

17:16 16.08.2019
Командир экипажа Дамир Юсупов (слева) и второй пилот и Георгий Мурзин
Командир экипажа Дамир Юсупов (слева) и второй пилот и Георгий Мурзин
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества, пишет "Интерфакс".

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - заявил Путин.

Президент РФ выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило".

По его словам, качество подготовки летного состава "Уральских авиалиний" "можно считать удовлетворительной".

Пассажирский Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел утром 15 августа из подмосковного аэропорта "Жуковский". Самолет должен был направиться в Симферополь, однако спустя некоторое время после взлета, как сообщалось, в оба его двигателя попали птицы. Пилоты заглушили силовые установки и смогли посадить воздушное судно с полными баками топлива на кукурузное поле в районе деревни Рыбаки неподалеку от аэродрома вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все выжили. По последним данным, при аварийной посадке пострадали 74 человека, среди них - 19 детей.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Авиасообщение в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 21:43
Гость: Вот так

и обесцениваются Награды.
Летчики просто проявили профессионализм с сообразиловкой и поимели большой чуток Удачи, что вкупе привели к спасению их жизней, членов экипажа и массы пассажиров.
Героизмом здесь и не пахнет -это опасная и неплохо оплачиваемая работа, где в процессе аварийной ситуации летчики борясь за спасение пассажиров спасают и жизни членов экипажа, или наоборот..
А и куда им деваться с этой "подлодки" -парашюты на рейсовых пассажирских аэропланах не предусмотрены.
16.08.2019, 20:59
Гость: Carlos

Слава Богу! Теперь летчиков точно не назначат виновными.
16.08.2019, 18:49
Гость: Путник

Молодцы пацаны! Посадить в поле такой агрегат с отказавшими двигателями, без жертв, дорогого стоит.
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