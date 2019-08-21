Генпрокуратура решила взыскать 6,3 млрд рублей с семьи полковника ФСБ

18:29

Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве.

В пресс-службе ведомства заявили, что в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял не полные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

В соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в Головинский районный суд г. Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства:

- 5 квартир;

- 2 загородных домов;

- 6 земельных участков, общей площадью 7 116 кв.м.;

- 14 нежилых помещений;

- 2 автомобилей;

- 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

Общая стоимостью подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей.