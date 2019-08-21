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Генпрокуратура решила взыскать 6,3 млрд рублей с семьи полковника ФСБ

18:29 21.08.2019
Генпрокуратура
© KM.RU, Илья Шабардин
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Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника 2 отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве.

В пресс-службе ведомства заявили, что в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял не полные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход.

На часть денежных средств, полученных из непредусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

В соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в Головинский районный суд г. Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства:

- 5 квартир;

- 2 загородных домов;

- 6 земельных участков, общей площадью 7 116 кв.м.;

- 14 нежилых помещений;

- 2 автомобилей;

- 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина.

Общая стоимостью подлежащего обращению в доход государства имущества составляет более 6,3 млрд рублей.

При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 года 2019 год составил не более 55 млн рублей.

Темы: Генпрокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.08.2019, 23:00
Гость: Вау

Дожить до пенсии и быть таким девственным сознанием можно только на обратной стороне Луны.
21.08.2019, 22:46
Гость: Алевтина

Да,действительно,вопрос напрашивается сам собой: если полковник ФСБ - миллиардер,то как мы назовем генерала ФСБ? Триллионером что ли?
21.08.2019, 20:49
Гость: Макар

Надейся...надейся и жди...
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