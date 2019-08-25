Символ национального унижения

«То, что несла официальная пропаганда в канун «Дня флага» в плане обоснования исторической значимости триколора как российского государственного флага, выглядело как откровенная чушь»

Символы государства по определению должны уважаться страной и ее гражданами. Флаг. Герб. Гимн. И акты надругательства над ними должны караться государством именно потому, что подобные акты – символическое надругательство над страной и над тем уважением, которое ее граждане к ним испытывают, то есть над их ценностными основаниями.

Автор: © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Только с той оговоркой, что эти символы и должны быть носителями определенных ценностных оснований общества и должны для общества значить что-то достойное: раз они символы, они должны что- о символизировать.

Конечно, если объявить о проведении концерта популярных музыкантов, с бесплатным посещением, людей придет много: в хорошую погоду заметно больше, в плохую – заметно меньше.

Это еще не значит, что данный символ всерьез почитаем. На фестиваль фейерверков и в дождь приходит достаточно, это не значит, что фейерверк признается национальным символом России.

Конечно, если задать вопрос в известной спекулятивной манере: «Какие чувства Вы испытываете, когда видите Государственный флаг России?», то, при прочих равных, большинство нормальных людей ответят, что гордость. Правда, динамика тоже интересна: если, по опросам ВЦИОМ в 2013 году гордость испытывали 49%, в 2014 – 58%, в 2015 – 67%, в 2017 – 71%, а в 2019 – 61%, - тоже вызывающие размышления колебания.

Правда, при этом правильно назвать цвета и их расположение на флаге, объявленном Государственным флагом России, могут только 50%, при том, что недопустимым незнание государственной символики своей страны считают 57%. Причем, если большинство, знающих изображение флага среди 18-24-летних – 72%, то считающих их знание не обязательным среди этой категории – самое низкое: 34%.

То есть люди знают изображение флага, говорят, что он наполняет их чувством гордости – но не считают необходимым его знать. Гордятся флагом страны – но не данным конкретным флагом, а его официальным статусом.

И остается смутным и малоосмысленным, что именно символизирует бело-сине-красный триколор, о напоминании на какие события и традици претендует. Просто все привыкли, что его называют «Государственным флагом России», а когда его выносят на парадах вместе с Красным Знаменем Победы, то как будто придают ему некую легитимацию.

Утаивая, что в ТУ ВОЙНУ, Победе в которой такой парад посвящают, эти знамена были знаменами стоящих по разные стороны фронта: Красное Знамя – знаменем, под которым в бой шли солдаты Красной Армии, триколор – знаменем предателей, перешедших на сторону Гитлера.

Это все известно, но все предпочитают делать вид, что этого нет. Как и того, что если на Параде Победы выносят флаги предателей, то не значит ли это, что именно они и победили… И именно их преемники правят страной и принимают парад. На деле это не так, но ведь подобное предположение возникает.

Откуда тогда возмущение петлюровскими и бандеровскими флагами на Украине, если в России официальным стал флаг русских предателей.

Ведь многие на Украине и не поддержали «Русскую весну», что встали перед вопросом: чем флаг Власова лучше флага Бандеры и Шухевича…

Если даже от этого и отвлечься… То, что несла официальная пропаганда в канун «Дня флага», в плане обоснования исторической значимости триколора как российского государственного флага, вообще выглядело как откровенная чушь.

Доминировали три мотива. Первый - утверждалось, что Россия отмечает 350-летие своего Государственного флага, т.е. бело-сине-красного триколора.

Второй – что основу использования этого флага положил Петр Первый, подняв его на своем знаменитом ботике.

При полном игнорировании и того, что если вести речь о 350-летии, то датой рождения этого флага оказывается 1659 год – когда Петр Первый еще и не родился. А ботик стал строить примерно через 20 лет после этого. И хотя триколор над ним, как считается, действительно поднимал, никогда его государственным флагом не считал и не использовал: флаг стал флагом торгового флота.

Гербовым знаменем и царя Алексея Михайловича, и Петра Первого было красное знамя с золотым двуглавым орлом и сопутствующей времени золотой росписью.

Третий отсылочный момент - что этот триколор был поднят 22 августа 1991 года над Белым Домом сторонниками Ельцина в знак их победы над руководством СССР и ими же был объявлен «официальным Национальным флагом Российской Федерации». Спустя три года, поле второго государственного переворота Бориса Ельцина, когда вслед за руководством Союза он в октябре сверг и высшие государственные органы России, в 1994 году тем же Ельциным и был утвержден праздник.

Государственным флагом России в законном порядке триколор был объявлен только в 2000-м году, в пакетном компромиссе с музыкой государственного гимна СССР и двуглавым орлом в качестве герба.

Никогда в истории России до этого бело-сине-красный триколор государственным флагом страны не объявлялся, не значился и не использовался, в подобном качестве данный флаг – исключительно творение захвативших власть в 1990-е годы антинациональных групп.

При этом впервые в истории некий официальный статус был ему придан Николаем Вторым после восшествия на престол в 1896 году, и использование триколора было продолжено Временным Правительством после свержения монархии, как предполагалось, до принятия Учредительным собранием Государственного флага России. Которого так и не было у старой империи.

Таким образом, как-либо статусной истории российского триколора – немногим менее 125 лет.

За это время оно было символом: - 1) закончившегося печально николаевского правления, - 2) свергнутого Временного Правительства 1917 года; - 3) потерпевшего поражение в Гражданской войне Белого Движения; - 4) предателей, перешедших на сторону Гитлера в ходе Великой Отечественно войны; - 5) разрушения страны и торжества акторов ее разграбления, нищеты населения и унижения национального достоинства в 1990-е годы.

И тогда, в плане символов событий и достижений, символов памятного и заслуживающего гордости, нынешний государственный флаг РФ оказывается символом неудач, поражений, предательства, разрушения, национального унижения и нищеты.

Николай Второй, Керенский. Власов, Гайдар и Ельцин – просто замечательная компания и предметы национальной гордости!

Если Россия считает, что все это – повод для гордости, ее право этим гордиться. Но тогда ей и будут всегда сопутствовать в будущем неудачи, поражения, разрушения, разграбление, унижения и нищета.

Конечно, в последние пятнадцать лет были моменты, когда кому-то казалось, что появились основания считать триколор символом «вставания с колен». И само оно, действительно было. Но нищета не ушла, промышленность не заработала, уровень жизни падает… Страна удары держит – но пока за счет терпения и обнищания народа.

По ФОМ-овским данным, сегодня, после всех обещаний власти и провозглашенных планов прорывов, только четверть населения признает свою зарплату справедливой и удовлетворены ей, только 20% хватает зарплаты до получки, - более подробно – можно говорить отдельно).

Причем дело не в том, что люди просто хотели бы получать побольше – это другое, дело в том, что почти 70% считают, что их зарплата не соответствует объему и сложности работы, которую они выполняют. Это значит, что примерно 70-80% зарплата платится ниже стоимости рабочей силы. То есть ситуация, при которой невозможно полноценное - даже капиталистическое - производство. Это на деле - нищета. И если она так не воспринимается, то только в силу некой «привычности к катаклизмам».

Работодатель (как государство, так и предприниматели) не платит работнику то, что по определению должен ему платить. И власть страны, объявленной «социальным государством», не делает ничего реального для изменения этого положения. Причем государство платит работникам за труд обычно меньше, чем платит частный сектор.

Это можно объяснять разными причинами: кризисом (реальными или рукотворными кризисами очень любят все объяснять правительственные экономисты), нерадивостью исполнителей, корыстью предпринимателей, глупостью руководителей экономического блока - в данном случае причины не столь важны. Важно – что это так. И что это – обреченность на нищету.

У большинства граждан нет стимула работать, потому что нет возможности получить работу, зарплата за которую будет соответствовать объему и сложности выполненной работы.

Это – реальность времени.

И «Государственный флаг России», день которого шумно отмечали в стране власть и телевидение, - символ этого положения вещей.

Это – не вся реальность. Было другое, но только это другое во многом оказалось не доведено до конца, возможно, и потому, что нельзя строить страну и обеспечивать ее победы, ведя страну под флагом поражений.

Флагом неудач, поражений, разрушения, грабежа, унижения и нищеты.