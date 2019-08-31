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Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

21:26 31.08.2019
© KM.RU, Наталья Ступникова
© KM.RU, Наталья Ступникова

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. 

Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  экспертов ассоциации "Теплицы России".

Причина этих явлений заключается в снижении покупательской способности населения, росте цен на канцтовары и одежду для учащихся, повышении стоимости обучения, полагает член ассоциации Юлия Чарышкина.

"Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Еще три-пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50-60%, сейчас - не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа", - сказала она.

По ее словам, цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ, "а покупатель не всегда готов платить за все это". При этом под снижением продаж подразумевается не только то, что люди реже покупают цветы, но и то, что на покупку букета они теперь готовы потратить меньше денег.

По данным аналитиков, оптовые цены в преддверии 1 сентября вырастают примерно на 15-20% в зависимости от региона и популярности сорта цветов. 

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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01.09.2019, 11:31
Гость: трек

член ассоциации... и что это несет? Цветы, выращенные в теплицах России (а также на приусадебных участках - астры, розы, тюльпаны, георгины et cetera) дорожают из-за ... высокого курса валют. Бабке, продающей цветы до глубокого фонаря этот курс. Её беспокоит то что на свою пенсию она не хрена купить не может, потому и задирает цены стремясь к ценникам на купленные веники из голландии.
01.09.2019, 06:14
Гость: Сибиряк

Скоро учителям будут бумажные цветы носить, по одной штуке...
01.09.2019, 05:39
Гость: От "нормального учителя".

Вы, видимо, не в курсе, что достаточно давно было принято решение о "подарках" в школе. Это каждый год и каждый раз озвучивается на родительских собраниях. "Ответная реакция" родителей бывает разной: педагог отказалась от подношений - тут же несколько родителей нажаловались на неё.
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