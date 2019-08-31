Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

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Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов.

Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России".

Причина этих явлений заключается в снижении покупательской способности населения, росте цен на канцтовары и одежду для учащихся, повышении стоимости обучения, полагает член ассоциации Юлия Чарышкина.

"Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Еще три-пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50-60%, сейчас - не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа", - сказала она.

По ее словам, цены на цветы растут из-за высокого курса валют, удорожания тарифов на энергию и газ, "а покупатель не всегда готов платить за все это". При этом под снижением продаж подразумевается не только то, что люди реже покупают цветы, но и то, что на покупку букета они теперь готовы потратить меньше денег.

По данным аналитиков, оптовые цены в преддверии 1 сентября вырастают примерно на 15-20% в зависимости от региона и популярности сорта цветов.