Космонавт Юрий Маленченко не получил повышение из-за гражданства супруги

10:46

Космонавт Юрий Маленченко не смог получить должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли, причиной стало то, что Маленченко женат на американке.

Отмечается, что родилась супруга космонавта в России, однако она имеет американское гражданство. Маленченко женился в 2003 году, это была первая в истории свадьба в космосе. Будущая супруга космонавта находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, а Маленченко - на борту Международной космической станции. Документы о вступлении в брак от имени астронавта подписал американский юрист.

Как пишет агентство, Маленченко был одним из претендентов на должность в Центре подготовки космонавтов, однако его кандидатуру не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Источники РИА Новости отметили, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации. Наличие близких родственников, имеющих не российское гражданство, не позволяет давать подобный допуск.

Отмечается, что на сайте ЦПК Маленченко указан как первый зам, однако на деле он советник руководителя.