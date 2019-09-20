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Космонавт Юрий Маленченко не получил повышение из-за гражданства супруги

10:46 20.09.2019
Космонавт Юрий Маленченко не получил новую должность
Юрий Маленченко, Фото с сайта polit.ru
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Космонавт Юрий Маленченко не смог получить должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Как пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в ракетно-космической отрасли, причиной стало то, что Маленченко женат на американке.

Отмечается, что родилась супруга космонавта в России, однако она имеет американское гражданство. Маленченко женился в 2003 году, это была первая в истории свадьба в космосе. Будущая супруга космонавта находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне, а Маленченко - на борту Международной космической станции. Документы о вступлении в брак от имени астронавта подписал американский юрист.

Как пишет агентство, Маленченко был одним из претендентов на должность в Центре подготовки космонавтов, однако его кандидатуру не согласовала служба безопасности Роскосмоса. Источники РИА Новости отметили, что должность первого зама подразумевает допуск к конфиденциальной информации. Наличие близких родственников, имеющих не российское гражданство, не позволяет давать подобный допуск.

Отмечается, что на сайте ЦПК Маленченко указан как первый зам, однако на деле он советник руководителя.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 15:07
Гость: Ссссс!!!!!!!!!

В принципе это совершенно правильно.По любому здесь возможен любой вариант событий,Но я не о нем ,я о кремлевских,дети которых живут повсюду в мире,чего стоит англичанка,мать английской семьи,которая происходит по прямой линии в первой ступени(дочь) страшно осознать от кого.А в эРэФии тем временем идет зачистка повсеместная.И кто там трепится про двойные стандарты?Причем на самом верху?И у кого здесь нос в пуху?
20.09.2019, 15:00
Гость: гнус

Не удивлюсь,что в Кремле и до ФСБ таких "супругов" "как грязи".Либерально-лицемерный "поп",отсюда и "приход" такой же.
20.09.2019, 13:24
Гость: НАГ

Если в таком же духе пройдутся по всем чиновникам, имеющим допуск, то из-за связей с роднёй за границей многие повылетают с насиженных мест.
И это правильно! Пора хорошенько разобраться с российскими "носителями секретной информации". Шпионаж никто не отменял, он был, есть и будет.
Вот и надобно держать "ушки на макушке".
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