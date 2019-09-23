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Клуб академиков потребовал пересмотреть дела фигурантов «московского дела»

22:50 23.09.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Члены  неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН - «Клуба 1 июля» - обратились к правительству России с заявлением, в котором содержится требование  пересмотреть дела осужденных по «московскому делу», освободить задержанных и наказать инициаторов «репрессий».

Российские ученые напомнили, что их профессия требует строгой системы доказательств и не допускает фальсификаций, таких же принципов они призвали придерживаться представителей правоохранительной системы.

Под заявлением подписались 53 научных сотрудника.

«Мы считаем необходимым вновь обратиться ко всем ветвям власти с требованием обязать суды пересмотреть дела осужденных по т. н. "московскому делу" и другим по сути политическим поводам, не допуская фальсификации доказательств, освободить всех задержанных по этим делам и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этих репрессий, включая судей, выносящих заведомо неправосудные приговоры. Только это может обеспечить мирное развитие страны с уважением к достоинству и свободе ее граждан — необходимом условии такого развития»,— цитирует заявление «Коммерсант».

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Судебная система в России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 06:56
Гость: благожелатель

таких |"трезвенников" надо посадить на 3 года за экстремизм для освежения мозгов в голове
24.09.2019, 06:16
Гость: Трезвый

вывод. Гниль либерастии проникла во все слои общества и она, как раковая опухоль, уничтожает нашу страну. Чтобы избавиться от этой заразы всем кто хочет жить в свободной и процветающей России нужно объединиться и выкинуть всех либерастов на Запад и Израиль, туда где им будет хорошо и сытно. За годы ельцинско-власовской власти воздух над городами заражен идеологической прозападной гангреной и с каждым годом простому человеку труднее стало дышать.Только революционная буря с новой метлой в рабочих руках поможет народу вновь задышать свободно и строить новую жизнь для всех.
Если воззвание "ученых" опубликовано на "Коммерсанте","Эхо Москвы" и прочих либеральных изданиях,то однозначно они против народа и на пользу ельцинистов.
24.09.2019, 05:45
Гость: Этот

Эти старые.....наукой не пробовали занятся? "Клуб 1 июля" звучит как организация "черный сентябрь"
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