Клуб академиков потребовал пересмотреть дела фигурантов «московского дела»

22:50

Члены неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН - «Клуба 1 июля» - обратились к правительству России с заявлением, в котором содержится требование пересмотреть дела осужденных по «московскому делу», освободить задержанных и наказать инициаторов «репрессий».

Российские ученые напомнили, что их профессия требует строгой системы доказательств и не допускает фальсификаций, таких же принципов они призвали придерживаться представителей правоохранительной системы.

Под заявлением подписались 53 научных сотрудника.

«Мы считаем необходимым вновь обратиться ко всем ветвям власти с требованием обязать суды пересмотреть дела осужденных по т. н. "московскому делу" и другим по сути политическим поводам, не допуская фальсификации доказательств, освободить всех задержанных по этим делам и привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этих репрессий, включая судей, выносящих заведомо неправосудные приговоры. Только это может обеспечить мирное развитие страны с уважением к достоинству и свободе ее граждан — необходимом условии такого развития»,— цитирует заявление «Коммерсант».