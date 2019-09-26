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Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Устинова

13:16 26.09.2019
Задержание Устинова
Задержание Павла Устинова. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Мосгорсуд перенес назначенное на 26 сентября рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова на 30 сентября.

Как сообщает РИА Новости, перенос связан с тем, что к делу просили приобщить видеозаписи. «В связи с отсутствием технической возможности просмотреть представленные видеозаписи заседание отложено на 30 сентября», - сказала судья.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову было бы достаточно наказания в виде одного года условно.

20 сентября Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 18:21
Гость: ВДВ

«Дело в том, что судебный процесс строго регламентирован и подчинен нормам процессуального кодекса», — пишет Горгадзе в своем Telegram-канале. Они должны четко соответствовать понятию допустимости, поясняет он.

По его словам, если не указан источник законного получения доказательства, то суд не имеет права приобщать видеозапись к материалам дела и просматривать ее.
26.09.2019, 14:51
Гость: В.М.

Дедуля, надеюсь, что тебе дубинкой тоже прилетит, когда будешь случайно проходить мимо. Может, поумнеешь. Кстати, этот Устинов такой же оголтелый путинист, как и ты, что следует из его страницы в соц. сетях.
26.09.2019, 14:00
Гость: дедушка

М.м.да!!! Либеральная тусовка торжествует, опять она нагнула полицию.
Всё идёт по плану дискредитации полиции. первый раз с Голуновым номер прорезал, сейчас опять нагнули полицию. Ведь на видео показано задержание Устинова, а он поранил полицейского не в данный момент, а раньше, за это его и задерживали. Готовтесь к новым аналогичным выступлениям против полиции, дойдёт до того , что было на Украине , когда дискредитировали "Беркут ". Дождётесь , что полицию будут ставить на колени, как ставили "Беркут".
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