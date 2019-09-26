Мосгорсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Устинова

13:16

Задержание Павла Устинова. Стоп-кадр из видео в YouTube

Мосгорсуд перенес назначенное на 26 сентября рассмотрение апелляции по делу актера Павла Устинова на 30 сентября.

Как сообщает РИА Новости, перенос связан с тем, что к делу просили приобщить видеозаписи. «В связи с отсутствием технической возможности просмотреть представленные видеозаписи заседание отложено на 30 сентября», - сказала судья.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову было бы достаточно наказания в виде одного года условно.

20 сентября Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде.