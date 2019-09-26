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СК РФ завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса

11:24 26.09.2019
Скриншот с YouTube
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Как рассказали в СК РФ, в 2017 году 95-летний Лацис переиздал книгу "Латышский легион в свете истины" в которой он поддержал деятельность карателей в период Второй мировой войны на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

В ведомстве считают, что целью Лациса было сформировать в обществе мнение о невиновности полицейских батальонов Латышского легиона СС, оправдать и вывести их из-под ответственности, несмотря на приговор Международного военного трибунала.

"Желание отдельных лиц исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников будет активно и жестко пресекаться", - подчеркнули в СК РФ.

В 1943-1944 годах формирования Латышского легиона СС проводили на оккупированных территориях СССР карательные операции, в ходе которых были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей. Эти преступления подтверждены историческими документами и показаниями свидетелей.

Висвалдис Лацис - бывший легионер 19-й гренадерской дивизии СС. В 2006 году он был избран депутатом парламента от Союза зеленых и крестьян, позже он вошел в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Темы: Латвия, История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 16:25
Гость: так

Только сейчас, через 2 года после повторного нацистского идеологического испражнения? Все лучше, чем ничего.
26.09.2019, 16:14
Гость: Ник16

"СК РФ завел дело против ветерана СС и латвийского политика Лациса"
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Надо не дело заводить, а посылать в Латвию специалистов, которые изменят состояние здоровья этого мерзавца. Так поступают спецслужбы Израиля.
26.09.2019, 14:31
Гость: xmyr

У НАТО нет проблем ? Уменя их никогда и не было в отношении НАТО . Лацис в СС или в ЧК для меня без разницы подонки .
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