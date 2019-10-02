Командиру сгоревшего SSJ100 предъявили обвинение

18:10

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Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 Денису Евдокимову предъявлены обвинения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя «Аэрофлот». При этом не уточняется, по какой именно статье предъявлены обвинения.

Отмечается, что защита Евдовкимова попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона на горючесть. Также запланирована проверка электро-дистанционных систем управления.

По данным РЕН ТВ, Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вскоре после вылета совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек.