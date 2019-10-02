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Командиру сгоревшего SSJ100 предъявили обвинение

18:10 2.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Командиру сгоревшего в Шереметьево самолета SSJ100 Денису Евдокимову предъявлены обвинения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя «Аэрофлот». При этом не уточняется, по какой именно статье предъявлены обвинения.

Отмечается, что защита Евдовкимова попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона на горючесть. Также запланирована проверка электро-дистанционных систем управления.

По данным РЕН ТВ, Евдокимову вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, 5 мая 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» вскоре после вылета совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 человек. 

Темы: Авиакатастрофы, Аэропорт Шереметьево, Производство и эксплуатация лайнера Sukhoi Superjet 100, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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03.10.2019, 01:30
Гость: Альфа

Правильно говорят, что старый конь борозды не испортит.
02.10.2019, 23:42
Гость: Alexander der Große

Я с Вами полностью согласен. Одни нарабатывают опыт с АН-2 или Л-410, другие с тренажёров, да и то без опыта. В авиации всё оплачивается кровью. И техника и управление.
02.10.2019, 22:58
Гость: алекс

Один на пятом десятке сажает самолет полный керосина с горящим двигателем в кукурузу и спасает больше сотни жизней,другой на третьем десятке исправный лайнер не смог припарковать на бетонку и угробил более сорока душ. И в чем же между ними разница. А разница в том,что первый, из последнего поколения сделано в СССР-личность в любых проявлениях, а второй из поколения НЕКСТ-просто причиндал для компьютера.
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