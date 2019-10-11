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В России ввели новую категорию пожарной опасности

17:52 11.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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МЧС РФ выступило с инициативой перевести детсады и детские оздоровительные лагеря в новую категорию объектов «чрезвычайно высокого риска». Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующие документы.

С этого момента все учреждения дошкольного образования, детские оздоровительные лагеря, а также дома престарелых и инвалидов переведены в новую категорию. Ее назвали «чрезвычайно высокого риска». Согласно подписанному премьером постановлению правительства, эти объекты будут проверять на соответствие противопожарным правилам не реже одного раза в год.

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год; для категории высокого риска — один раз в два года; для категории значительного риска — один раз в три года; для категории среднего риска — не чаще чем один раз в пять лет; для категории умеренного риска — не чаще чем один раз в шесть лет», — сказано в документе.

Проверки по новым правилам начнутся уже с 2021 года. Раньше не получится: сводный план проверок на 2020 год уже сформирован. Кроме того, МЧС нужно время, чтобы присвоить объектам защиты соответствующие категории риска пожарной опасности.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, МЧС РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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11.10.2019, 23:43
Гость: Вау

Новая категория - необычайно чрезвычайно высочайше повышенного высокого риска! Тонкий восток отдыхает, а Насреддин из Бухары ревёт ишаком от зависти!
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