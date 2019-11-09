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Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб.

09:51 9.11.2019
Владимир Александров. Фото с сайта aeroflot.ru
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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

1 ноября он был вызван на допрос в рамках уголовного дела, возбужденном по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере), сообщает РБК со ссылкой источник, близкий к «Аэрофлоту», 

По делу проходят Владимир Александров, заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам, бывший директор юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области "Ваш адвокатский партнер" Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров заключил четыре договора на оказание юридических услуг с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента "Аэрофлота" - в департаменте работают десять штатных юристов. В результате ущерб от этой деятельности составил 250 млн руб. — эти деньги "необоснованно перечислялись" на счет коллегии адвокатов.

Как утверждает источник издания, «ни к одному из опрошенных сотрудников у правоохранительных органов претензий нет». В ближайшее время планируется проведение очной ставки между Авиловым и Александровым.

Темы: Расследование преступлений в России, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 11:17
Гость: На стреме

был.
09.11.2019, 10:37
Гость: Пенсионер

Похоже воры молодые шибко - не опытные, вот и попались. Не знают правил воровских в России - нужно тырить не эти копейки - 250 миллионов руб, а 250 миллиардов руб, чтобы хватило на взятку следакам, прокурорам, судьям и крыше для всей этой шушеры. И тогда бы никто никогда не узнал, что, сколько и куда ушли это бабло, ну, может как обычно, написали бы что-то не внятное, типа "миллиарды ушли в офшоры", как обычно, и никто уже бы вопросов не задавал. Ведь в офшор столько миллиардов уходит и не рублей, а долларов, что никто и не заметит, тем более, что это уже привычно, это как солнце вечером зашло за горизонт, все привыкли, ведь никто не пытается солнце остановить или задать вопрос - почему оно зашло, или - а как мы дальше будем жить без солнца, все знают, что утром солнце опять в зайдет и все будет хорошо, чтобы вечером оно опять скрылось за горизонтом. Так и с миллиардами, если они ушли в офшоры сегодня, никто и не заметит, все равно народ (лохи) завтра снова заработает миллиарды, чтобы послезавтра "эффективные менеджеры" и всякие мажоры вновь все миллиарды отправили в офшоры, поделившись конечно со своей крышей. А эти - не опытные воришки, попались на мелочевке - 250 миллионов, такой суммы не хватит, чтобы откупиться, вот и теперь им и другим "эффективным менеджерам" будет наука.
09.11.2019, 10:35
Гость: Хмы

Как же так?
Мимо носа носят чачу,
Мимо рота — алычу…
Я на Вачу еду, плачу —
Над собою хохочу!
Все комментарии (4)
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