Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб.

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Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

1 ноября он был вызван на допрос в рамках уголовного дела, возбужденном по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере), сообщает РБК со ссылкой источник, близкий к «Аэрофлоту»,

По делу проходят Владимир Александров, заместитель гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам, бывший директор юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области "Ваш адвокатский партнер" Александр Сливко и Дина Кибец.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров заключил четыре договора на оказание юридических услуг с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента "Аэрофлота" - в департаменте работают десять штатных юристов. В результате ущерб от этой деятельности составил 250 млн руб. — эти деньги "необоснованно перечислялись" на счет коллегии адвокатов.

Как утверждает источник издания, «ни к одному из опрошенных сотрудников у правоохранительных органов претензий нет». В ближайшее время планируется проведение очной ставки между Авиловым и Александровым.