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СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

13:52 12.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому ГСУ СК «проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки» в рамках уголовного дела против историка Олега Соколова.

В пресс-релизе ведомства не говорится, о каких обвинениях идет речь. Вероятно, имеется в виду заявление в полицию, написанное в 2008 году студенткой, которая обвиняла Соколова в избиении.

Александр Бастрыкин также отправил в Петербург специалистов криминалистического центра СК.

63-летнего Олега Соколова 9 ноября извлекли из Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Историк оформил явку с повинной, в которой написал, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Соколов четыре раза выстрелил в женщину из обреза и расчленил ее тело. 11 ноября Соколова отправили под арест.

Накануне Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сообщил об увольнении преподавателя.

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением», — говорилось в заявлении.

Темы: Санкт-Петербург, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 15:03
Гость: личный опыт

Спохватились... Может лучше в Устав университета внести пункт о запрете интимных отношений между преподавателями и студентками/аспирантками и безусловном увольнении первых при нарушении этого запрета.
12.11.2019, 15:01
Гость: ?

А чем раньше следователи занимались,ждали трагедии?
12.11.2019, 14:58
Гость: Nik

Застрелил в состоянии аффекта, а потом расчленял в состоянии аффекта, а потом в том же состоянии концы в воду прятал. Логично?
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