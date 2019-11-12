СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

13:52

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургскому ГСУ СК «проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки» в рамках уголовного дела против историка Олега Соколова.

В пресс-релизе ведомства не говорится, о каких обвинениях идет речь. Вероятно, имеется в виду заявление в полицию, написанное в 2008 году студенткой, которая обвиняла Соколова в избиении.

Александр Бастрыкин также отправил в Петербург специалистов криминалистического центра СК.

63-летнего Олега Соколова 9 ноября извлекли из Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Историк оформил явку с повинной, в которой написал, что убил свою бывшую студентку Анастасию Ещенко, с которой состоял в отношениях. Соколов четыре раза выстрелил в женщину из обреза и расчленил ее тело. 11 ноября Соколова отправили под арест.

Накануне Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) сообщил об увольнении преподавателя.

«В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями. Университет шокирован этим чудовищным преступлением», — говорилось в заявлении.